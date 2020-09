🔥 La trottinette électrique Go Ride est à 219€ au lieu de 349€ chez Cdiscount (38% de remise)

Depuis le déconfinement, les solutions de « transport individuel » ont particulièrement la côte en France. Si vous n’êtes pas trop vélo électrique, il existe des alternatives aussi pratiques : par exemple, que diriez-vous d’opter pour une trottinette électrique ? Eh bien c’est l’occasion de s’en offrir une, car la « GO RIDE 80 PRO Night Edition » est justement en promotion chez Cdiscount !

Une énorme remise de 38 % !

Depuis fin août, Cdiscount fait une énorme promotion sur la 80 PRO Night Edition de GO RIDE. Le prix de la trottinette électrique passe en effet de 349 euros à 219,99€ euros. Cdiscount vous propose ainsi de réaliser jusqu’à 130 euros d’économie (soit 38 % de réduction !). Il est même possible de payer la trottinette électrique en 4 fois, à raison de 56,34 euros par paiement, plus 5,28 euros de frais.

Une trottinette électrique qui a tout pour plaire

La trottinette électrique GO RIDE 80 PRO Night Edition est propulsée par un moteur électrique d’une puissance de 350 W. Alimentée par une batterie de 6,6 Ah, elle offre une autonomie maximale de 25 km, et peut rouler jusqu’à 25 km/h. Avec un poids à vide de 11,5 kg, la trottinette peut transporter jusqu’à 100 kg. Pratique, nous avons affaire à un petit véhicule pliable qui se transporte facilement partout, mais qui peut également se ranger facilement dans les petits espaces.

En fonction de vos besoins, la GO RIDE 80 PRO Night Edition propose trois modes de vitesse (Eco, Mid ou Sport), plus un mode croisière. Son châssis en aluminium et ses pneus increvables 8 pouces lui confèrent une solidité à toute épreuve. À cela s’ajoutent tous les équipements et accessoires indispensables pour assurer votre sécurité : la trottinette embarque en effet un puissant phare avant, un stop arrière ainsi que 4 LEDs latérales. Les conducteurs ne risquent donc pas de vous rater !

Pourquoi opter pour une trottinette électrique ?

Pour les déplacements urbains, la trottinette électrique offre de nombreux avantages : tout comme les vélos électriques, elle permet de se rendre rapidement et sans effort à destination en évitant les embouteillages. Pratique, elle vous permettra de réduire votre empreinte écologique, car en l’utilisant, vous contribuez à réduire l’émission de CO2 dans l’atmosphère.

En France, les trottinettes électriques sont principalement disponibles en location libre-service dans les grandes villes. Rien qu’à Paris, ils sont 11 % à l’avoir adopté comme solution de transport pour se rendre au travail ou bien en cours. Pour environ 15 centimes la minute, les utilisateurs peuvent louer une trottinette électrique pour une course de 15 à 30 minutes selon le trajet. Mais c’est beaucoup plus rentable d’avoir sa propre trottinette, surtout s’il s’agit d’une excellente affaire comme la GO RIDE 80 PRO Night Edition actuellement en promo chez Cdiscount !

