Le prix des pellets de bois Cogra (recyclage de sciures) se stabilise à 6,50 € le sac de 15 kg sur cette boutique

Si vous n’avez pas été prévoyant ou que la météo actuelle vous a fait oublier que nous serions bientôt dans la saison fraîche, vous n’avez peut-être pas encore commandé vos pellets de bois ? Pas de panique, il reste encore quelques offres intéressantes, même si le prix du sac semble se stabiliser autour de 6 € depuis quelques mois. À priori, le sac de 15 kg à 4 €, que nous avions connu avant 2022, est désormais révolu malheureusement. Si vous n’avez pas encore votre stock, Leroy Merlin propose la palette de 70 sacs de 15 kg de pellets de bois Cogra au prix de 455 €*, soit 6,50 € le sac, et la livraison gratuite en magasin ou à 8,90 € à domicile. Des pellets de haute qualité, certifiés made in France, à la portée de tous. Découverte.

Cogra, la qualité avant tout !

L’entreprise est basée à Onet-Le-Château (12) et dispose de deux sites de production, l’un à Craponne sur Arzon (43) et l’autre à Sévérac d’Aveyron (12). Une activité centrée sur la région aveyronnaise dont la sélection de produits repose sur des critères rigoureux, mettant en avant les innovations visant à réduire votre consommation énergétique. Cogra accorde une importance particulière au matériau de fabrication et aux économies d’énergie qu’un produit peut offrir à l’usage. Le chauffage au bois est reconnu comme le plus économe en énergie et le moins émetteur de CO₂. Les granulés de bois Cogra présentent des caractéristiques de qualité, stockés exclusivement sur des racks à l’intérieur de bâtiments dédiés. Fort de plus de 30 ans d’expérience comme pionnier dans cette activité en Europe, leur processus de fabrication est largement rodé et offre aux clients des pellets de bois de haute qualité.

Quelles sont les caractéristiques des pellets de bois Cogra ?

Les granulés de bois de la marque aveyronnaise sont fabriqués à partir de pin, de sapin et d’épicéa, et affichent un taux d’humidité de 7 %. Leur combustion, issue de résineux de première transformation du bois, présente des caractéristiques optimales avec un PCI de 5 000 Wh/Kg, un taux de CO inférieur à 0,3, et un taux de cendres de 0,50. Leur diamètre et longueur respectifs sont de 6 mm ± 0,5 mm et L = 5 fois le diamètre. Ces granulés répondent aux normes DIN 51731 – DIN Plus 7A140, garantissant l’absence totale d’additifs et de liants. Cogra produit chaque année près de 200 000 t de pellets de bois, vendus chez Leroy Merlin, mais également chez d’autres revendeurs locaux.

Quelles sont les valeurs de l’entreprise ?

La société Cogra s’engage résolument à fabriquer ses granulés de bois exclusivement à partir des forêts françaises, soulignant ainsi son attachement à une approche locale et durable. Elle accorde aussi une extrême importance au fait que les forêts, en tant qu’espace boisé, constituent une réserve importante et un potentiel de régulation rassurant. C’est la raison pour laquelle l’entreprise lutte contre les prélèvements massifs des forêts pour la production des granulés de bois.

Elle alerte aussi sur le fait que les marques fabriquant des pellets à très bas prix ne se préoccupent pas réellement de la durabilité des forêts, ni de la qualité des pellets fournis. Méfiez-vous des pellets bradés et exigez une certification DIN+ ou EN+ qui vous assurera la conformité de vos combustibles. Avez-vous déjà fait vos stocks de pellets de bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Attention, le prix peut varier en fonction de la zone géographique du magasin vendeur. Leroy Merlin privilégiant les fournisseurs locaux de pellets de bois, il se peut aussi que la marque Cogra ne soit pas disponible dans tous les magasins de France.