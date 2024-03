Le stérilisateur de bocaux électrique Robby est à moins 30 % sur cette boutique

On se souvient tous des confitures que faisaient nos grand-mères, et de cette odeur sucrée qui envahissait la cuisine. Certains pourraient aussi se souvenir de la détestable odeur qui émanait de cette même cuisine quand était venu le tour des choux de Bruxelles de se retrouver dans un bocal ! La confection de conserve doit se faire à l’aide d’un stérilisateur, condition « sine qua non » pour éviter les risques de botulisme. Darty fracasse littéralement le prix du stérilisateur Robby avec une réduction de 30 %, soit un prix de 159,90 € au lieu de 229,90 €. Dépêchez-vous, les stocks sont limités !

Présentation du stérilisateur de bocaux Robby

Le stérilisateur de bocaux électrique Robby est bien plus qu’un simple appareil de mise en conserve. Doté d’une cuve en inox d’une contenance de 31 litres, vous allez pouvoir stériliser jusqu’à 16 bocaux de 0,5 litre, ou 8 bocaux d’un litre en une seule fois. En plus de stériliser des aliments pour la conservation, il peut être utilisé pour cuire, réchauffer, préparer des boissons et des plats conviviaux, ainsi que pour blanchir les légumes, entre autres. Pour les préparations alimentaires fibreuses ou pâteuses, il permet un chauffage doux et uniforme tout en évitant les risques de brûlure grâce à son contrôle de température et de temps. Enfin, il se dote d’une minuterie de 120 minutes, d’un thermostat réglable jusqu’à 100 °C et d’un robinet de service/vidange pratique. Compact et esthétiquement agréable avec son design en inox et noir, le Robby Stérilisateur est un atout essentiel pour votre cuisine. De petite taille et avec un poids raisonnable de 4,9 kg, il sera facile à ranger et à déplacer.

Pourquoi faut-il stériliser les bocaux de conserves ?

La stérilisation des bocaux n’est pas seulement une méthode de conservation des aliments, elle est aussi primordiale pour l’hygiène alimentaire. Des bocaux mal stérilisés assurent un terrain propice aux développements de bactéries en tous genres, et par conséquent, un risque d’intoxication alimentaire lors de la consommation de ces derniers. La stérilisation des bocaux garantit l’élimination totale et permanente des micro-organismes nuisibles tels que les virus, les champignons, les bactéries et autres parasites, en soumettant les contenants à une température de chauffe minimale de 100 °C. Les stérilisateurs électriques permettent souvent d’atteindre plus de 100 °C, ce qui est encore plus sécuritaire, car peu de bactéries ou virus résistent à de si hautes températures.

Et, comment stériliser vos bocaux sans stérilisateur ?

Si vous optez pour le stérilisateur Robby, il vous suffira de suivre la notice d'utilisation. De plus, la stérilisation se réalise à très haute température. Pour réaliser vos stérilisations sans appareil, vous devrez d'abord stériliser vos bocaux vides, en les plongeant dans l'eau froide, puis en les portant à ébullition pendant 10 minutes au minimum. Vous pouvez aussi les stériliser au four en plaçant les bocaux et leurs couvercles à l'intérieur, puis en chauffant progressivement à 140 °C durant dix minutes, avant d'éteindre le four et de les laisser à l'intérieur jusqu'à leur utilisation ultérieure. Ce sera uniquement après ces étapes que vous pourrez les remplir d'aliments, et les déposer dans le stérilisateur !