Une plateforme de petites annonces dédiée pour récupérer gratuitement du bois de chauffage

Je suis une adepte du DIY ! Je fais du crochet pour mes couvertures ou mes châles, je fais de l’homestaging quand cela est possible, et j’adore fabriquer mes propres meubles avec du bois récupéré. Et, le bois, je l’utilise aussi pour me chauffer, comme 7,5 millions de foyers selon les derniers chiffres avancés par l’ADEME. Il nous arrive très souvent de brûler des palettes ou leurs chutes après la fabrication de mes meubles ou accessoires. Et, lorsque j’ai besoin de bois, pour bricoler, me chauffer, ou aménager mon jardin, mais un budget est serré, je file sur le site Montasdebois, qui permet de récupérer du bois (ou de donner) gratuitement. Oui, vous avez bien lu, gratuitement ! Laissez-moi vous en dire plus sur « bon coin du bois » qui pourrait vous permettre quelques belles économies. Découverte.

Montasdebois : des annonces pour du bois gratuit

Montasdebois est un site de petites annonces pas comme les autres. Ici, pas de vente, pas de marchandage : tout le bois proposé est offert gratuitement. Une contrepartie ? Non, uniquement l’enlèvement à votre charge, même si, pour ma part, j’apporte toujours un petit sachet de macarons de Réau, fabriqués dans mon village, pour remercier le donneur. Que vous soyez à la recherche de quelques planches pour construire un meuble, de bûches pour votre cheminée, ou encore de palettes pour un projet DIY, c’est l’endroit parfait pour faire de bonnes trouvailles. Concrètement, les annonceurs publient gratuitement leurs offres, classées par département et par type de bois. Ce sont essentiellement des particuliers, des artisans, des commerçants, et même des entreprises ou des collectivités locales. Ils cherchent simplement à se débarrasser de leur bois inutilisé d’une manière utile et écoresponsable. Tout le monde y gagne : eux, en évitant la déchèterie, et vous, en récupérant du bois à zéro euro !

Comment trouver du bois gratuit ?

Vous êtes prêt à vous lancer dans la quête du bois gratuit ? C’est un jeu d’enfant ! Rendez-vous sur Montasdebois, parcourez les annonces disponibles autour de chez vous et contactez directement les donneurs. Chaque annonce contient des informations essentielles comme :

La nature exacte du bois proposé : planches, bûches, branches, ou même palettes.

Le lieu et les conditions de récupération : est-ce en vrac ? Accessible avec une remorque ?

Les contraintes éventuelles : jours et horaires pour venir, type de véhicule nécessaire, etc.

Pour optimiser votre recherche, vous pouvez également activer des alertes personnalisées. Par exemple, si vous cherchez des bûches dans votre région, vous serez informé dès qu’une annonce correspondante est publiée.

Quels types de bois peut-on trouver ?

Ce qui est génial sur Montasdebois, c’est la diversité des bois proposés. Voici quelques exemples des trésors que vous pourriez dénicher :

Palettes et emballages : idéal pour le bricolage ou des projets déco. Attention, si vous l’utilisez pour vous chauffer, vérifiez qu’il n’est pas verni et que les palettes ne sont pas colorées.

Bûches et branches : Parfait pour se chauffer ou aménager un coin feu de camp.

Planches et chutes de bois : une mine d’or pour les menuisiers amateurs.

Éléments de charpente ou bois de chantier : très pratique pour les travaux.

De plus, le site privilégie les bois sains, non peints et non traités chimiquement. Exit donc les poteaux électriques ou les traverses de chemin de fer, qui nécessitent des traitements spécifiques pour leur élimination. Voilà, vous savez tout sur Montasdebois et ses opportunités de bois gratuit. Plus d’informations : Montasdebois. Que diriez-vous de jeter un œil aux annonces dès maintenant ? Avez-vous déjà utilisé ce site ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .