Vente flash : les panneaux solaires AllPowers sont à moitié prix et ça ne va pas durer très longtemps !

La question de la recharge des appareils électroniques pose souvent un problème lorsqu’on voyage dans des endroits où il n’y a pas d’accès à l’électricité. Toutefois, avec l’évolution de la technologie, plusieurs marques proposent aujourd’hui des solutions pour alimenter les appareils essentiels tels que les ordinateurs portables et les smartphones lorsqu’on se déplace. Le panneau solaire AllPowers 60 W, par exemple, est compatible avec tous les types d’appareils et permet ainsi de recharger facilement différents gadgets électroniques pendant les sorties en plein air.

Ses caractéristiques techniques

L’AllPowers 60 W est un panneau solaire fabriqué aux États-Unis. Il présente une efficacité de conversion solaire élevée pouvant atteindre les 21 %, alors que la plupart des dispositifs de même puissance ne présentent qu’une efficacité maximale de 15 %. Cette invention présente une large compatibilité. Le panneau est, en effet, équipé d’un port DC pour recharger les ordinateurs portables de moins de 21 V, les batteries de voiture de 12 V, ainsi que les stations d’alimentation portables AllPowers. Il possède également un port USB pour recharger les différents types de gadgets de 5 V et les appareils tels que les smartphones, les tablettes, les iPad et les batteries externes. Concernant ses dimensions, il mesure 43,5 × 36 × 2 cm quand il est compact et 107 × 43,5 × 0,5 cm lorsqu’il est ouvert. Ce dispositif photovoltaïque pèse 1,95 kg.

Une innovation pour les sorties en plein air

Le panneau solaire AllPowers est particulièrement léger, ce qui convient parfaitement pour les road trips, le camping ou le balcon d’un appartement. Il est 1/3 plus léger que les dispositifs de même puissance. Sa partie extérieure est par ailleurs très robuste, ce qui le rend particulièrement résistant aux chocs, aux projections d’eau et à la poussière. De plus, il est doté d’une technologie de protection contre les surtensions et les courts-circuits. Grâce à son design compact, il peut facilement être déplié pour être installé au sol, sur une tente ou sur un vélo lorsqu’on veut recharger ses appareils. Pour augmenter la quantité d’énergie produite, il est possible de connecter plusieurs panneaux solaires.

Quelques recommandations

Selon les recommandations d’AllPowers, pour optimiser l’efficacité du panneau solaire, il faut le mettre sous la lumière directe du soleil. Par temps nuageux, il est, en effet, possible que sa puissance et son fonctionnement normal soient affectés. Cependant, si le panneau solaire présente des problèmes de démarrage, il est possible de charger directement la batterie ou le générateur électrique (non fournis) de 12 V avec une voiture grâce à un câble à pince crocodile. Le temps de charge recommandé est de 2 à 3 heures. Au-delà de cet intervalle, l’utilisation d’un régulateur solaire est indispensable. Il est aussi conseillé de fermer l’ordinateur portable durant le temps de charge. Pour ceux qui sont adeptes de camping ou de sorties en pleine nature, l’AllPowers 60 W est actuellement en promotion chez AliExpress à 115,65 au lieu de 202,65 €.

Je profite de l’offre sur AliExpress