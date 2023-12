Comme des millions de Français, vous avez choisi le poêle à bois pour vous chauffer cet hiver ! Sachez que 44 appareils de chauffage au bois sont vendus toutes les heures en France, selon Planetoscope. Si les poêles à granulés connaissent le plus fort taux de croissance, en valeur absolue, ce sont bien les poêles à bois qui ont le plus de succès. Si les poêles à bois se vendent si bien, c’est peut-être parce que le « combustible bois » est plus facile à trouver que les granulés. De plus, il est celui qui a connu le moins d’inflation ces dernières années. Le bois de chauffage a augmenté, certes, mais pas autant que celui des pellets de bois. Cependant, ce n’est pas une raison pour dilapider le stock en quelques semaines. Le saviez-vous que vous pouviez fabriquer des bûches de chauffage avec de vieux papiers récupérés ? On va tout vous expliquer !

Les bûches de papier, qu’est-ce que c’est ?

Elles sont encore méconnues, et pourtant elles pourraient être totalement gratuites, une fois l’amortissement de la presse à bûche réalisé. La bûche en papier est constituée de vieux papiers récupérés, de journaux, mais également de carton. C’est probablement l’un des moyens de vous chauffer gratuitement quelque temps ou, du moins, d’utiliser moins de bûches de bois. Bien entendu, cela vous demandera un peu de temps, de matériel et d’huile de coude, mais en finalité, cela vous donnera le sentiment d’avoir agi pour votre porte-monnaie et pour la planète. Pour fabriquer vos bûches en papier, il vous faut :

Une presse pour bûche en papier.

De vieux journaux, papiers, cartons.

De l’eau.

Quels types de papier pour fabriquer vos bûches ?

Pour fabriquer votre bûche en papier, vous n’avez qu’à récupérer de vieux papiers, à commencer par le papier journal, si vous en avez à disposition. Certes, la presse écrite n’est plus aussi présente qu’il y a quelques années, mais vous trouverez toujours un voisin ravi de se débarrasser de ses vieux journaux. Vous commandez sur Internet ? Conservez les cartons et les papiers kraft de protection mis en boule dans vos colis. Pensez également à garder vos rouleaux de papier toilette vides, au lieu de les jeter et s’ils ne vous ont pas servi à fabriquer des bûchettes en marc de café. Attention cependant, le papier glacé des magazines pourra être utilisé, mais en petite quantité, car il ne brûle pas très bien et les encres utilisées peuvent dégager des fumées toxiques. Et si vous travaillez dans un bureau, le papier jeté est généralement assez conséquent, faites des réserves ! Il faudra débarrasser les papiers de tous films plastiques, agrafes et trombones avant de procéder à la fabrication.

Comment fabriquer votre bûche de papier ?

Pour fabriquer votre bûche de papier, réunissez toutes sortes de papier. Dans un premier temps, et si vous utilisez des papiers imprimés, les faire tremper dans de l’eau avec un peu de détergent pour qu’ils dégorgent de leurs encres. Découpez tous vos papiers et vos cartons en petits morceaux puis faites-les tremper dans une eau chaude ou tiède pour obtenir de la pâte. Vous pouvez aussi ajouter de la paraffine à votre mélange, votre bûche sera plus compacte et activera plus rapidement le feu. Une fois la pâte obtenue, il vous faut remplir la presse à briquettes, pour former votre bûche qui devra cependant sécher au soleil pendant quelques semaines. Pour la rendre plus compacte, vous pouvez ajouter de la sciure de bois comme celle qui provient de vos coupes de bois de chauffage. Vous pouvez aussi choisir un liant naturel comme la fécule de pommes de terre, que nous avons tous au fond d’un placard !

Que faut-il savoir de plus sur la bûche en papier ?

En utilisant une briquette de papier, la température augmente de quelques degrés avant de diminuer progressivement, prouvant ainsi la possibilité de se chauffer avec une bûche de papier. Cependant, la potentielle nocivité de l’encre peut constituer un obstacle à l’utilisation de bûches en papier. De plus, il semble que cette méthode de chauffage génère davantage de cendres et de suie que le bois, ce qui pourrait entraîner des dépôts dans les conduits de cheminée, nécessitant un ramonage plus fréquent. Il n’empêche que cela reste une manière de se chauffer gratuitement, en prenant les précautions nécessaires quant aux encres et à l’entretien de votre poêle à bois. Avez-vous déjà essayé de fabriquer des bûches de papier ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

