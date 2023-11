XGIMI brade l’intégralité de ses vidéoprojecteurs sur cette boutique (Black Friday)

Contrairement à ce que nous pourrions penser, l’invention du Black Friday n’est pas récente. Le saviez-vous que le premier Black Friday avait eu lieu en 1930 aux États-Unis, inventé après la crise de 1929, par des commerçants pour relancer leur activité ? L’idée était de créer une journée par an, qui permettrait aux clients d’obtenir des prix cassés et aux commerçants de se relancer. Le Black Friday est arrivé seulement en 2010 en France, et c’est désormais une tradition commerciale. Chez XGIMI, fabricant mondial de vidéoprojecteurs haut-de-gamme, ils n’échappent pas à cette règle et cassent les prix (sur Amazon) sur la plupart de leurs modèles. Nous avons choisi trois modèles que nous vous présentons sans tarder. C’est parti.

Présentation du vidéoprojecteur XGIMI Halo+

Le vidéoprojecteur XGIMI Halo+ (que nous avons testé et noté 4,5/5 dans cet article) est l’un des plus lumineux de la gamme Halo avec une image Full-HD éclatante de 700 lumens ISO et prend en charge le contenu 4K. Son design soigné est complété par une autonomie de batterie de 2,5 h, assurant une expérience cinématographique immersive à tout moment et en tout lieu. Doté de deux enceintes intégrées Harman et Kardon, le Halo+ garantit une qualité sonore hi-fi exceptionnelle.

La technologie ISA (Adaptation Intelligente de l’écran) simplifie la configuration et l’utilisation. Les fonctionnalités de mise au point automatique et de correction trapézoïdale, avec un ajustement vertical/horizontal de +/- 40°, assurent une qualité visuelle optimale. Sous Android TV 10.0, il propose plus de 5 000 applications du Google Play Store, avec la possibilité de diffuser sans fil depuis des appareils Android/Apple grâce au Chromecast intégré.

Toutes les caractéristiques techniques du vidéoprojecteur XGIMI Halo+

Numéro du modèle de l’article : ‎Halo+

Système d’exploitation : Android

Type d’écran : ‎DLP

Résolution de l’écran : ‎1 920 × 1 080

Type d’alimentation : alimenté par pile

Type de connectivité : ‎Bluetooth, Wi-Fi

Interface du matériel informatique : ‎Bluetooth, USB, Audio, 3,5 mm, HDMI

Type de connecteur : ‎Wi-Fi

Compatibilité du périphérique : ‎Smartphone

Dimensions de l’article L × L × H : ‎11.3 × 14.5 × 17,1 cm

Poids du produit : ‎1 600 g

Divers : alignement d’écran, 3D intégré, Android TV™10.0, haut-parleurs Harman/Kardon, compatible Wi-Fi

Le vidéoprojecteur XGIMI Halo+ est au prix de 678,90 € au lieu de 849 €, soit une réduction de 20 % pendant le Black Friday.

Présentation du vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro (que nous avons testé et noté 4,6/5 dans cet article) redéfinit l’expérience cinématographique grâce à sa luminosité de 1 500 lumens ISO, les projections sont d’une clarté remarquable et d’une précision détaillée. L’Adaptation Intelligente de l’Image (ISA) simplifie le processus d’installation. De plus, les fonctionnalités telles que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, la mise au point automatique, l’alignement intelligent de l’écran et l’évitement intelligent des obstacles garantissent une expérience visuelle sans égale. Il se dote de deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 8 W, garantissant des effets sonores cinématographiques immersifs.

La technologie True 4K présente une résolution standard de 3 840 x 2 160 (4K) avec 8,29 millions de pixels et une luminosité ISO ultra-lumineuse de 1 500 lumens. Il dispose également d’un moteur d’image avancé Image Nginx-VUE 2.0 qui permet une compensation de mouvement super fluide à 60 Hz MEMC, associée au réalisme des couleurs HDR10 x HLG et au réglage de la luminosité AI. Sous Android TV 10.0, avec plus de 5 000 applications du Google Play Store, le vidéoprojecteur permet par ailleurs le streaming sans fil depuis des appareils Apple/Android via le Chromecast intégré, avec la possibilité de contrôle vocal via Google Assistant.

Toutes les caractéristiques techniques du vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro

Numéro du modèle de l’article : Horizon Pro

Taille de la mémoire vive : 2 Go

Type d’écran : DLP

Résolution de l’écran : 3 840 x 2 160

Type de connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Interface du matériel informatique : Bluetooth, USB, Audio 3,5 mm, HDMI

Nombre de ports USB 2.0 : 2

Type de connecteur : Bluetooth

Compatibilité du périphérique : Smartphone

Dimensions de l’article L × L × H : 20.8 × 21.8 × 13,6 cm

Poids du produit : 2,9 kg

Divers : alignement d’écran, 3D intégré, Harman/Kardon Haut-parleurs, compatible Wi-Fi, Android TV UI

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro est au prix de 1 199 € au lieu de 1 699 €, soit une réduction de 29 % pendant le Black Friday.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra, récemment distingué par l’EISA lors du salon de l’IFA 2023, représente le « must » de l’innovation technologique. Intégrant de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment la technologie ISA 3.0 pour une adaptation intelligente à la couleur des murs, ce modèle procure une expérience visuelle exceptionnelle. Doté de Dolby Vision, il délivre une luminosité époustouflante de 2 300 ISO Lumens. La technologie Dual Light révolutionnaire combine des sources lumineuses LED et laser, offrant ainsi une qualité cinématographique de haut niveau avec un spectre de couleurs naturelles et une vaste gamme de nuances.

Les deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W, associés à la technologie DTS Studio Sound, assurent un son tridimensionnel immersif. En tant que premier vidéoprojecteur 4K au monde à longue focale avec Dolby Vision, il propose des couleurs ultra-vives, un contraste net et des détails riches pour une expérience cinématographique inoubliable. Il se dote lui aussi de la nouvelle Adaptation Intelligente de l’Écran (ISA) 3.0 et le nouveau bloc optique permet une adaptation à l’environnement, un zoom sans perte, une amélioration de la luminosité et des couleurs dynamiques.

Toutes les caractéristiques techniques du vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra

Numéro du modèle de l’article : HORIZON Ultra 4K

Couleur : or brumeux

Type d’écran : DLP

Résolution de l’écran : 3 840 x 2 160

Résolution : 4K Ultra HD Pixels

Type d’alimentation : AC

Interface du matériel informatique : Bluetooth, USB, HDMI

Nombre de ports HDMI : 2

Nombre de ports USB 2.0 : 2

Nombre de ports Ethernet : 1

Type de connecteur : Wi-Fi

Compatibilité du périphérique : Smartphone

Dimensions de l’article L × L × H : 26.5 × 22.4 × 17 cm

Poids du produit : 5,2 kg

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra est au prix de 1 799 € au lieu de 1 899 €, soit une réduction de 4,5 % pendant le Black Friday.

À propos de XGIMI

XGIMI a été fondé en 2013 et est, depuis dix ans, l’un des spécialistes mondiaux des vidéoprojecteurs haut-de-gamme. La marque s’est rapidement distinguée grâce à des vidéoprojecteurs puissants alliant haute technologie et hautes performances. Les modèles des différentes gammes XGIMI procurent tous une expérience immersive lors du visionnage de tous documents (films, séries, documentaires, vidéos professionnelles, etc.). L’entreprise est partenaire de leaders mondiaux dans différents domaines, toujours avec l’objectif de satisfaire ses clients. Ainsi, on peut compter parmi ses partenaires Google, notamment pour les applications, et Texas Instruments ou encore Harman Kardon, pour les haut-parleurs. Pour en savoir plus, visitez xgimi.com. Possédez-vous déjà l’un de ces modèles ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

