Ready Player Two : la suite débarque en librairie, beaucoup s’attendent également à une suite cinématographique…

Amateurs de films et de jeux vidéo, impossible d’être passé à côté de « Ready Player One » en 2018. Mais saviez-vous que le célèbre film de Steven Spielberg est au fait adapté d’un roman à succès ? Il s’agit de « Player One », un roman de science-fiction écrit par Ernest Cline et publié aux États-Unis en 2011. Pour ceux qui connaissent le bouquin, ils seront ravis d’apprendre qu’une suite, « Ready Player Two », va bientôt débarquer en librairie !

Ready Player Two arrive : Dans Player One, l’histoire se passe en 2045, dans un monde ravagé par la guerre, la famine, la pauvreté et les désastres causés par le changement climatique. L’unique échappatoire se trouve dans l’« OASIS », un univers virtuel dans lequel on peut s’immerger complètement grâce à un casque et des dispositifs haptiques. Le bouquin narre les aventures de Wade Watts, alias Parzival, qui est à la recherche d’un easter egg caché dans l’OASIS par son créateur.

Alors que la fin du livre ne présageait pas de suite, Ernest Cline a annoncé son intention d’écrire un deuxième volet. L’auteur est resté mystérieux quant au synopsis de « Ready Player Two », mais il promet de nouvelles aventures passionnantes à travers l’OASIS.

Publication cet automne !

Selon les informations rapportées par le site The Hollywood Reporter, le livre Ready Player Two débarquera dans les librairies américaines avant la fin de l’année : le 24 novembre 2020, les lecteurs anglophiles pourront s’acheter le bouquin et replonger dans l’univers palpitant d’OASIS. Aucune précision n’a encore été donnée concernant une date de lancement du livre en France, mais les fans espèrent que ce sera pour le début de l’année prochaine !

Bientôt un deuxième film aussi ?

Depuis l’annonce d’un second volet pour le roman, beaucoup s’attendent également à une suite pour le film ! Il faut dire que le long-métrage de Steven Spielberg avait complètement conquis le public lors de sa sortie en salles en 2018. Le film avait d’ailleurs fait un énorme carton au box-office en parvenant à récolter 583 millions de dollars à travers le monde. Les fans espèrent déjà que la suite sera toujours prise en main par Spielberg. Rendez-vous en novembre pour découvrir ce que nous a concocté Ernest Cline.