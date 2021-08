PlayStation 5 : les stocks de consoles PS5 pourraient se faire encore plus rares d’ici 2023 !

Les fidèles de Sony et sa PlayStation 5 ne sont décidément pas au bout de leurs peines ! Rappelons en effet que la pandémie mondiale de Coronavirus a complètement chamboulé les plans du constructeur japonais en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation de console Next Gen. Pour preuve, depuis le lancement de cette dernière en novembre 2020, seule une poignée de gamers ont pu se l’offrir pour l’instant.

Vous l’aurez compris, la PS5 se fait vraiment rare sur le marché, et ce n’est pas encore prêt de changer si l’on en croit les dernières nouvelles. Le site américain GameSpot a en effet dévoilé qu’il se pourrait que ce soit encore plus difficile de trouver et s’offrir une PS5 dans les prochaines années… On vous dit tout !

Une pénurie de puces électroniques…

Ces derniers mois ont été difficiles pour de nombreuses entreprises. Même les plus grosses boites ont du mal à surmonter les problèmes, avec la baisse de productivité et tout. Eh bien si l’on en croit GameSpot, l’entreprise américaine Intel en ferait partie.

Son PDG, Pat Gelsinger, a en effet laissé entendre qu’il se pourrait que la société n’arrive pas à tenir une bonne production de puces électriques… qui sont pourtant une composante indispensable à la fabrication et au bon fonctionnement des PS5. « Il faudra encore un à deux ans avant que l’industrie ne soit en mesure de répondre complètement à la demande », a prévenu Pat Gelsinger lors de la présentation des recettes du second trimestre 2021.

Très peu de PS5 sur le marché d’ici 2023

Qui dit pénurie de puces électroniques dit forcément pénurie de PlayStation 5 ! Déjà que la nouvelle console Sony ne cesse de se faire désirer depuis sa sortie… Les propos de Pat Gelsinger sous-entendent qu’il se pourrait que la production ne revienne à la normal que d’ici 2022 ou 2023.

Cela va bien évidemment impacter sur la production de la nouvelle console gaming de Sony… Ce qui veut dire qu’il y aura encore moins de PS5 disponibles sur le marché. Déjà que les stocks actuels sont extrêmement limités, ce n’est donc peut-être pas encore prêt de s’arranger pour ceux qui espèrent toujours pouvoir s’en acheter une pour cette année. Il faudra être à l’affût des ventes !

La Xbox Series X aussi !

Sony et sa PlayStation 5 ne sont pas les seuls à rencontrer des problèmes de production si jamais il y avait vraiment une pénurie de puces électroniques. Précisons en effet qu’on les retrouve également dans d’autres consoles Next Gen, telle que la Xbox Series X de Microsoft par exemple.

Ce qui veut dire que cette dernière aussi se fera rare sur le marché. Dans tous les cas, les deux consoles s’arrachent comme des petits pains à la seconde où des stocks sont disponibles chez les revendeurs, que ce soit en ligne ou en boutique. La situation est telle que les gamers sont nombreux à être au taquet. Ils se tiennent prêt à tout moment, au cas où une PS5 ou une Xbox Series X serait mise en vente.

