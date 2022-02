Les télévisions connectées, des espions dans nos salons

Vous avez enfin changé votre vieil écran plasma qui commençait à dater un peu et vous avez forcément craqué pour une « Smart Tv » … Il faut dire que, si le choix de téléviseurs est plutôt large, ils sont désormais quasiment tous connectés ! Nous n’avons plus vraiment le choix que de prendre une Smart Tv, mais saviez-vous qu’elles vous épiaient et étaient en fait de vraies mines d’or pour ceux qui les vendent? Vous recevez des tas de publicités, ou d’appels téléphoniques étranges ? Ne cherchez plus, nos télévisions nous observent, et ceux qui les commercialisent se frottent les mains. Vos données collectées sont évidemment revendues à des tiers qui vous bombarderont du publicité ! Bienvenue en 2022, avec un genre de Big Brother au milieu de votre salon !

Des téléviseurs intelligents, vraiment ?

Le géant coréen Samsung avec son nouveau modèle Smart TV 2021 en vante ses fonctionnalités. Avec elle, vous allez pouvoir passer vos appels téléphoniques, vous connecter avec votre smartphone, l’utiliser comme assistant vocal. Une vraie télé intelligente en somme ! Mais elle est aussi parfaitement programmée pour observer vos habitudes, cibler vos programmes et les publicités qui pourraient vous intéresser. Avant, la télévision ne faisait que réceptionner des images et vous les transmettre. Aujourd’hui, elle fait bien plus et ce n’est pas toujours la meilleure chose qui soit !

Ces Smart Tv, des émetteurs ?

Vous aurez forcément remarqué qu’à l’ère des tubes cathodiques, il fallait une prise d’antenne et une prise électrique. Aujourd’hui, la plupart des télés passent directement par votre box internet… Par conséquent, elles ne sont plus seulement réceptrices mais également émettrices ! En fait, nos Smartv Tv sont des ordinateurs et elles ont donc les mêmes possibilités. La différence réside dans le fait que sur un PC, on sait parfaitement à quoi s’en tenir, mais sur un téléviseur, c’est plus compliqué.

On ne sait par exemple pas si les Smart TV s’équipent de l’ACR (reconnaissance automatique de contenus) grâce à un pixel informatique. Ce pixel informatique est une sorte d’espion qui demeure chez vous constamment ! Il va suivre tout ce que vous faites sur votre écran et en informer le constructeur. D’ailleurs, les fournisseurs comme Samsung ne s’en cachent pas relate le site ouest-france.fr… Ils précisent dans les conditions d’utilisation que cet ACR sert à collecter vos données pour les leur renvoyer. Voici ce qui est mentionné :

« Afin d’améliorer la pertinence des publicités qui vous sont proposées sur vos appareils, nous sommes susceptibles (conformément à la loi applicable) d’exploiter votre historique de visionnage TV (y compris des informations concernant les réseaux, les chaînes, les sites web visités et les programmes visionnés sur votre Samsung Smart TV ainsi que les durées de visionnage correspondantes), diverses informations relatives à l’utilisation de votre Samsung Smart TV ainsi que d’autres données statistiques en provenance de sources de données de tiers de confiance. Pour enregistrer cet historique de visionnage TV, nous sommes susceptibles d’utiliser un système de reconnaissance automatique du contenu ainsi que d’autres technologies. » Samsung

Mais alors comment ne pas être épié par votre télévision ?

Désactiver ces fonctions reste possible, mais évidemment ce n’est pas la plus simple des manipulations. Vous vous doutez bien que ces données sont importantes pour les revendeurs et leur permettent de gagner pas mal d’argent. Concrètement, il faut aller directement dans la configuration de la télévision. Attention, certains fabricants comme l’Américain Vizio vous permettent de désactiver ces données, mais vous perdrez en qualité globale de rendu d’image et de son…

Votre Smart Tv vous écoute aussi !

Et oui, elles épient vos actions sur la télécommande, mais elles vous écoutent aussi ! Rayna Stamboliyska, Experte en gestion des risques et des crises, explique que les télévisions intelligentes collectent aussi les voix pour apprendre aux machines à faire de la reconnaissance vocale. Et hop vous parlez d’une future salle de bain, et vous recevez de la publicité… Ne cherchez plus, on vous écoute aussi ! Et à moins de ne plus jamais regarder vos séries préférées sur Netflix, Disney+ ou Canal+, il n’y pas grand-chose à y faire !