Foodwatch lance une pétition pour lutter contre les emballages « plein de vide » de 7 grandes marques !

Lors d’achats alimentaires, nous ne sommes pas tous aux achats en vrac. Mais si nous avons une certaine conscience écologique, nous privilégions souvent les achats en carton plutôt que sous plastique ! Les emballages cartons sont facilement recyclables alors que les plastiques finissent dans les ordures ménagères.

Cependant, Foodwatch, l’organisation qui milite pour une « alimentation sans risques, saine et abordable pour tous et toutes » pointe des paquets « pleins de vide » ! Vous avez forcément été confrontés à ce problème comme des boîtes de thé qui pourraient contenir le double des sachets par exemple… Et cette arnaque est à double entrée : pour le consommateur et pour l’écologie !

Foodwatch lance une pétition pour que les marques épinglées se ressaisissent ! Soit, elles remplissent le vide laissé, soit, elles diminuent la quantité d’emballage ! Camille Dorioz, responsable de campagnes chez Foodwatch pointe du doigt 7 marques qui utilisent le vide dans leurs produits… Et elle confirme que ces 7 marques seront les premières d’une longue liste !

Les marques pointées du doigts au lancement de cette pétition sont éclectiques. On y retrouve Sojasun (34% de vide), Monoprix (35%), Lipton (43%) et Carrefour (50%) ! Les marques Lea Nature (58%), Barilla (60%) et Leclerc (68%) tiennent le haut du podium… du vide !

Une double « arnaque » d’après Foodwatch?

D’après Foodwatch, c’est une « arnaque » pour les consommateurs ! Si les produits incriminés ont bien une taille équivalente aux produits des autres marques, il n’en n’est pas de même pour les quantités ! Le pot d’épice vendu par Monoprix et donc plein de vide, serait vendu 198.33€ / kg quand un concurrent d’une grande marque le vendrait 168.18€ / kg. Le produit peut sembler moins cher en apparence pour une quantité égale malheureusement cela ne semble pas être le cas !

Les emballages plein de vide, le nouveau combat de Foodwatch https://t.co/GN3hNaaITa #pleindevide pic.twitter.com/7trAUgFBdu — 7 de table (@7detable) September 18, 2020

La seconde partie du problème concernerait l’impact écologique ! En effet, en proposant des paquets aux 2/3 vides pour certains, ils grossissent encore un peu les tonnes de déchets à recycler par habitants. Et même si certaines marques se veulent éco responsables, en suremballant leurs produits, leur étiquette écologique en prend un sacré coup !

On se sent un peu arnaqué avec les #emballages de @LU_biscuits Petits Moelleux @MDLZ : plein de vide dans le carton, y aurait la place pour 7 biscuits au lieu de 5 ! Pas très écologique aussi… pic.twitter.com/RUHuD67AXN — Sylvain (@sdecaux) September 7, 2018

La pétition en ligne se destine aux sept grandes marques incriminées afin que les dirigeants s’engagent « à réduire au strict minimum l’usage et la taille des emballages de leurs produits’ ». Dès le 18 septembre, le groupe Carrefour a réagi à cette campagne. Carrefour s’engage à réduire la taille des emballages incriminés. Carrefour ne fait donc plus partie des destinataires de cette pétition, idem pour Monoprix et Léa Nature. Cependant, Foodwatch continuera à rester vigilante quant à la mise en place de ses emballages.