Adieu les dosettes jetables, CAPS ME élargit son dispositif pour les amoureux de Dolce Gusto !

Vous êtes accro au café et vous ne jurez que par les dosettes, plus pratiques que le café moulu ou en grain ? Sachez qu’en consommant du café en dosettes, vous dépensez des sommes inconsidérées, sans compter que vous n’agissez pas en faveur de la planète ! Qu’on le veuille ou non, les dosettes, si elles sont en plastique ou en aluminium, ne sont pas écologiques ni encore moins économiques. Certes, il est possible de les recycler, mais combien d’utilisateurs de dosettes les recyclent vraiment ? Si vous possédez une machine à capsules en aluminium, vous connaissez peut-être déjà CAPS ME, un petit dispositif hyper bien pensé qui vous permet d’utiliser votre machine sans les dosettes ! Bientôt, la jeune start-up lancera le même dispositif pour les machines de type Dolce Gusto et c’est une super nouvelle ! Découverte.

L’histoire de CAPS ME

Thibaut Jouvet et Jean de Boisredon, les fondateurs de CAPS ME, ont très vite compris que les dosettes étaient très pratiques, mais pas écologiques. Jeunes diplômés de l’école d’ingénieurs CentraleSupélec Paris-Saclay à Gif-sur-Yvette (91), ils ont d’abord inventé, en plein confinement, un dispositif qui permet d’utiliser sa machine Nespresso, sans les capsules polluantes ! Leur idée étant de permettre aux consommateurs de dosettes de moins culpabiliser et également de faire des économies. Pour cette invention, ils avaient d’ailleurs été récompensés lors du concours Lépine 2021 ! Concrètement, un coffret CAPS ME se compose d’un shaker pour remplir vos capsules, de trois capsules en inox réutilisables à vie, de 48 opercules compostables et de 200 g de café pour tester dès réception. Il suffit alors de remplir votre capsule de café, de l’utiliser comme une dosette classique et de jeter uniquement l’opercule dans vos déchets compostables. Ce coffret est déjà disponible au prix unique de 69 € chez Darty, Fnac ou sur directement CAPS ME. Le 7 novembre prochain, ce sera au tour des utilisateurs de Dolce Gusto de faire un geste pour la planète et pour leur portefeuille !

Un coffret Dolce Gusto, bientôt dans les bacs !

Depuis le 9 octobre, nous avons ouvert les précommandes (sur www.capsme.fr.), explique Jean de Boisredon au Parisien. « Trois ans après notre campagne de financement participatif sur Ulule, ce sera notre plus gros lancement de produit depuis le début de Caps me, cette société cofondée avec mon ami et associé Thibaut Jouvet ». Concrètement, ils ont inventé le même dispositif que pour les capsules aluminium, mais pour les capsules plastiques. Le coffret sera disponible dès le 7 novembre, mais en passant commande avant cette date, vous bénéficierez d’une réduction de 40 % sur un prix qui reste encore à définir. Il devrait s’approcher du prix pratiqué pour le précédent coffret, soit de 69 €. Pour le précommander, c’est par ici que cela se passe !

Quels seront les avantages du coffret « Dolce Gusto » ?

Au lieu d’introduire un second dispositif, les deux partenaires ont choisi de présenter un seul et unique ustensile, toujours assemblé par les travailleurs de La Cardon, un Ésat (établissement et service d’aide par le travail) situé à Palaiseau (91). Le principe reste donc le même : shaker, opercules, capsules aluminium adaptées à la Dolce Gusto, opercules compostables. « On place le café de son choix, jusqu’à 200 g, dans le réservoir du shaker. On insère la capsule vide en inox dans l’espace prévu en bas, on referme, on tourne, on secoue énergiquement pendant plusieurs secondes, on rouvre, on fixe un opercule en papier à base d’amidon de maïs sur la capsule, et il ne reste plus qu’à savourer son café. Cela ne prend pas plus de 15 secondes, et aucun grain n’est éparpillé. Pour les Dolce Gusto, nous disposons simplement d’un adaptateur pour la capsule », explique encore l’inventeur de ce dispositif.

Concrètement, une capsule classique revient à environ 30 centimes l’unité. Grâce à l’invention de CAPS ME, le prix de la capsule revient à 15 centimes. Et sur le plan environnemental, vous réduirez considérablement vos déchets, puisque vous n’aurez plus qu’à jeter l’opercule au compost, et le marc de café dans votre évier ou au pied de vos plantations… Cependant, ce n’est pas une raison pour consommer deux fois plus de café ! En savoir plus, rendez-vous sur CAPS ME.fr.