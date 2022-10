Apiago invente une ruche connectée qui protège les abeilles et vous transforme en apiculteur

Comme de nombreux amoureux de la nature, vous avez conscience de l’importance, voire l’urgence de sauver les abeilles, ces petits insectes pollinisateurs, véritables trésors pour la biodiversité, et pour la chaîne alimentaire. Tout naturellement, vous envisagez donc de les protéger, soit en installant des prairies fleuries, que vous pouvez désormais retrouver sous forme de boules de Noël, ou alors en installant une vraie ruche pour qu’elles puissent trouver le gîte et le couvert dans votre jardin… C’est une bien belle idée, mais on ne s’improvise pas apiculteur du jour au lendemain, et installer une ruche sans connaissance pourrait même être néfaste pour les abeilles… Dans le Rhône, la start-up Apiago a inventé une ruche connectée que vous pouvez piloter depuis votre canapé. Découverte.

La ruche Apiago qu’est-ce que c’est ?

La start-up, basée à Condrieu, a ainsi imaginé une ruche connectée, qui fonctionne sans abonnement ni consommation électrique et qui devrait permettre aux particuliers désireux de protéger les abeilles de s’improviser apiculteur. Cette ruche se destine non pas aux abeilles domestiques, qui sont généralement gérées par des professionnels, et qui produisent du miel, mais aux abeilles mellifères endémiques que l’on appelle aussi abeilles solitaires. Ces dernières ne sont pas sélectionnées par l’Homme, pourtant, elles sont tout aussi importantes dans la biodiversité. Esthétiquement, cette ruche se présente comme une grosse boule en liège qui peut être peinte ou vernis, à condition d’utiliser des produits qui ne feront pas fuir les abeilles évidemment !

Récolterez-vous du miel ?

Avec une ruche Apiago, il ne faudra pas vous attendre à proposer vos pots sur les marchés. Mais vous aurez la possibilité de faire votre récolte en respectant le bien-être et le travail des abeilles, sans avoir besoin de les nourrir avec du sucre pour qu’elles produisent davantage. L’objectif de la ruche Apiago étant de préserver les colonies d’abeilles qui vivent à l’état sauvage en mettant la ruche à la portée de tous. Ces ruches, installées par les collectivités, sont un gage de l’engagement pour la biodiversité et la protection des insectes pollinisateurs.

Comment ça fonctionne ?

La ruche Apiago fonctionne d’abord sans aucune source d’énergie, enfin, sauf celle du soleil… Elle se coiffe d’un petit panneau solaire en forme de feuille de chêne, qui lui permet de rester connectée à votre smartphone. Pour l’utiliser, il suffit de l’installer en hauteur, de la connecter à votre téléphone via l’application dédiée, puis de suivre les recommandations envoyées à distance par Apiago. Une technique hyper efficace pour suivre les abeilles, les protéger avec l’aide de professionnels, mais sans jamais les déranger. Si cette ruche s’installe en hauteur, c’est tout simplement parce que dans leur habitat naturel, les abeilles préfèrent les hauteurs; vous pourrez donc continuer vos activités et cette ruche ne prendra aucune place dans votre jardin.

La ruche Apiago est disponible sur le site internet de la start-up au prix de 990 €, un kit de fixation pour les arbres est également disponible (252 €). C’est un budget important, mais vous bénéficierez d’une aide professionnelle, et respecterez le cycle de vie des abeilles… Ainsi, vous bénéficierez de cours de sciences naturelles chaque jour de l’année en suivant l’évolution de vos invitées ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site internet Apiago.