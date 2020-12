B-Box : un étonnant concept de ruche urbaine pour récolter son propre miel

On sait les abeilles indispensables à notre écosystème. On sait également combien le miel est bienfaiteur pour notre organisme. Mais le domaine de l’apiculture est normalement réservé aux professionnels. Une ruche est une petite ville a elle toute seule, peuplée d’abeilles et où le miel doré coule à flot.

La seule manière d’acheter du miel se résume au pot de miel chez le marchand. Sauf si vous installer une B-Box sur votre balcon ou dans votre jardin… La start-up Beeing avait lancé l’année dernière, une campagne de crowfunding pour promouvoir les ruches en ville. A condition tout de même de ne pas souffrir d’apiphobie !

Le projet B-Box entend encourager le repeuplement des abeilles par l’installation de ruches en milieu urbain. Ainsi avec cette ruche citadine, les propriétaires peuvent récolter leur propre miel sur leur balcon. Mais surtout, ils peuvent observer le laborieux métier qu’est celui d’être une abeille.

Une structure en bois forme cette ruche un peu particulière. Un panneau amovible permet de voir le travail des abeilles mais sépare également l’environnement des abeilles du miel. Cela veut dire que l’on peut enlever le cadre pour collecter le miel sans que les abeilles ne s’échappent. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une combinaison d’apiculteur pour récolter le nectar doré.

A l’intérieur, une multitude capteurs connectés à une application permet à l’apiculteur en herbe de connaître la santé de ses protégées. Mais, également de surveiller les données tells que l’humidité ou la température à l’intérieur de la ruche.

C’est un bel espoir de voir revenir les abeilles en ville ! Cependant, la campagne de crowdfunding a pris fin en début d’année, et les ruches devaient être livrées en Août 2020, mais nous n’avons trouvé aucune information quant à sa disponibilité. Elle était proposée au prix de 597€ et la campagne avait bien été financée… A suivre donc probablement ?