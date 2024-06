Avadi MA-250, un moteur à combustion rotatif de seulement 10,7 kg pour une puissance de 16 CV

Il fait plutôt allusion à un démarreur qu’à un moteur à combustion interne. Pourtant, l’Avadi MA-250 est présenté par son concepteur comme l’un des moteurs thermiques les plus efficaces et les plus légers au monde. Ayant été inventée il y a près de 20 ans par Michael Arsenaeu, cette unité de puissance hors du commun pourrait rendre le transport plus durable en diminuant les émissions de carbone. Sa conception nous rappelle quelque peu celle du moteur Wankel, en raison notamment de ses composants internes qui se mettent en rotation. Cependant, la ressemblance entre les deux se limite à cela puisque le moteur d’Avadi utilise un piston avec deux bielles au lieu d’une seule. De plus, il est dépourvu de vilebrequin.

Un cycle à quatre temps

Le MA-250 arbore un mécanisme qui s’apparente à celui d’un différentiel automobile. Le piston monte et descend, comme dans un moteur à combustion traditionnel. Il entraine les bielles qui sont reliées à deux engrenages. Ces derniers tournent sur une couronne fixe connectée directement à l’arbre de sortie. Fait intéressant, grâce à sa rotation, le moteur remplit les temps d’admission, de compression, de combustion et d’échappement sans qu’il soit nécessaire de recourir à un système de valve. Au lieu de cela, il utilise un disque de soupape qui se met également en rotation. Comme vous l’aurez compris, il s’agit d’un moteur 4 temps.

Une technologie brevetée

Du fait de son mode de fonctionnement, le moteur thermique d’Avadi arbore une conception cylindrique. La bougie d’allumage se trouve à l’extrémité opposée de l’arbre de transmission. Idem pour les conduits d’admission et d’échappement. Il faut savoir que cette nouvelle conception de moteur est protégée par un brevet depuis 2017. Au vu de son design et de son efficacité, le MA-250 pourrait être utilisé comme système d’entrainement sur les motos, les groupes électrogènes et les drones. Il pourrait également servir de prolongateur d’autonomie sur les voitures électriques. Bien sûr, il devrait pouvoir être mis à l’échelle, en fonction des besoins afin d’augmenter ou réduire la puissance.

Caractéristiques techniques du MA-250

Comme indiqué plus haut, sa taille réduite, son poids léger et ses performances élevées figurent parmi les principaux atouts de ce moteur rotatif inventé par Michael Arsenaeu. J’ignore si vous êtes comme moi, mais je pense que cette conception a de l’avenir, d’autant plus que la transition complète vers les véhicules électriques n’est pas pour demain. Selon Avadi, malgré son poids de seulement 10,7 kg, le MA-250 de 250 cc est capable de développer une puissance de 16 ch à 3 700 tr/min. Il génère un couple de 30,24 nm à 3 500 tr/min.

À titre de comparaison, le moteur à essence conventionnel Honda GX240 de 242 cc produit uniquement 8 ch à 3 600 tr/min et un couple de 17 nm à 2 500 tr/min. Pourtant, il pèse 35 kg. Les chiffres sont donc prometteurs. Malheureusement, on ne sait pas encore si ce moteur rotatif d'Avadi arrivera un jour sur le marché.