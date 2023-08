CapsulBike : TinyVroum dévoile une mini-caravane pour les vélos électriques, avec douche et vidéoprojecteur

Les vélos électriques connaissent depuis quelques années un engouement exceptionnel. Les achats de ces nouveaux moyens de transport propres ont largement été encouragés par différentes aides de l’État, des régions ou des départements. Si bien que désormais, certains en font leur moyen de transport pour le camping et qu’ils partent sillonner les routes au guidon de leur vélo électrique. Pour répondre à ce nouveau besoin, TinyVroum, une entreprise française, a inventé la CapsulBike. Il s’agit d’une splendide remorque de camping, spécialement conçue pour les vélos électriques. Une invention qui devient essentielle à celles et ceux qui décident de faire de leurs vacances un périple à vélo électrique. Découverte.

CapsulBike, qu’est-ce que c’est ?

La CapsulBike est donc conçue spécialement pour être tirée par les vélo électriques. La remorque est fabriquée avec des panneaux légers en composites usinés CNC. Elle mesure seulement 1,4 m de large pour 2,80 m de long et pèse seulement 69 kg. Elle est optimisée pour une utilisation avec des vélos électriques. Ce qui en fait une solution légère et pratique pour les aventuriers à deux roues. L’approche novatrice de TinyVroum consiste à combiner des équipements de randonnée légers et compacts pour créer une expérience de camping confortable. Cette petite taille ne l’empêche absolument pas d’offrir des commodités semblables à celle d’un camping-car.

Elle offre donc un réfrigérateur, un système d’alimentation, une petite cuisine extérieure et une salle de bains. À l’intérieur, tout est conçu pour maximiser l’espace et aménager avec soin. Enfin, pour le couchage, les cyclotouristes disposent d’un matelas en mousse à mémoire de forme de 200 × 70 cm et d’une fenêtre latérale triangulaire pour apporter de la lumière naturelle.

Une salle de bains dans une remorque pour vélo, une sacrée prouesse !

Lorsque l’on voyage à vélo électrique, le problème de trouver une douche se pose souvent. Pour contrer ce problème, CapsulBike propose une salle de bains complète. Une fonctionnalité rarement vue sur les remorques de vélo, rendue possible grâce à une tente d’intimité escamotable et un système de douche solaire monté sur le toit. De plus, des toilettes pliantes écologiques, utilisant des sacs à déchets biodégradables, sont également incluses. TinyVroum a pensé à chaque détail pour assurer une expérience de camping optimale. Le CapsulBike est équipé d’une batterie lithium embarquée de 50 Ah qui alimente le réfrigérateur, l’éclairage LED intérieur et extérieur, ainsi que deux prises USB.

Combien coûte la CapsulBike de TinyVroum ?

Pour preuve de son succès et de son utilité, mais également de son caractère très innovant, la CapsulBike a remporté un prix pour le design de cette innovation lors du concours d’invention du Concours Lépine Paris 2023. Cette invention géniale est vendue à « seulement 3 900 € » sans option, et c’est assez raisonnable au regard du confort qu’elle peut apporter aux amateurs de road trips à vélos électriques. En somme, le CapsulBike de TinyVroum réinvente le camping en combinant l’exploration à vélo avec le confort d’un camping-car. Avec ses équipements de cuisine, sa salle de bains et ses options de divertissement, cette remorque de camping à vélo repousse les limites de ce qui est possible lors des aventures en plein air, offrant une expérience luxueuse dans un espace compact. Une vidéo de la première version est disponible en fin d’article. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Tiny Vroum.

