Ces hydroliennes fixées à une plate-forme flottante produisent assez d’énergie pour alimenter 150 foyers

Sustainable Marine, une entreprise canadienne fondée en 2012, a récemment annoncé le lancement d’un projet visant alimenter en électricité environ 150 foyers établis sur l’île Brier, en Nouvelle-Écosse. L’énergie électrique est fournie par une plateforme flottante équipée de six hydroliennes. L’installation se trouve au niveau de la baie de Fundy. Selon un porte-parole de la société, ce genre d’initiative constitue une étape importante dans l’effort visant à permettre aux petites communautés d’être indépendantes sur le plan énergétique, en utilisant les ressources naturelles renouvelables dont elles disposent. En fait, il s’agit du premier projet de ce type au Canada.

Pensée pour être facile à entretenir

La plateforme sur laquelle sont montées les turbines s’étend sur environ 10 mètres. L’électricité est produite, comme l’a expliqué Kiley Sampson, gestionnaire des opérations auprès de Sustainable Marine, en exploitant la force des marées générées par les « quatre plus grandes rivières du monde qui entrent et sortent de la baie de Fundy ». Consciente du fait que le courant peut être dévastateur dans cette zone, l’équipe a pensé à faciliter l’accès aux infrastructures afin de ne pas compliquer les réparations. C’est d’ailleurs pour cette raison que le choix d’une plateforme flottante a été fait. Effectivement, en adoptant un tel concept, l’entreprise canadienne veut s’assurer que celle-ci puisse être amarrée en cas de besoin.

Des tests poussés

Il faut savoir que Sustainable Marine a testé son équipement depuis 2016. En plus d’avoir pour but d’évaluer les performances de celui-ci, les essais ont été menés afin de déterminer son impact écologique. À l’issu de cette phase, l’entreprise affirme n’avoir répertorié aucun incident. « Notre système de surveillance environnementale comprend tout, des échosondeurs aux sonars, en passant par les compteurs d’impulsions et les lecteurs d’étiquettes », a déclaré Sampson. Et d’ajouter : « nous n’avons en fait vu aucun mal à quoi que ce soit jusqu’à présent. » Il s’avère que les turbines génèrent un mouvement aquatique qui repousse automatiquement les animaux.

Une collaboration de grande envergure

L’hydrolienne de la baie de Fundy prouve encore une fois que cette technologie constitue une aubaine pour répondre à nos besoins énergétiques. Selon les explications de Jason Hayman, PDG de Sustainable Marine, le concept nécessite une collaboration entre toutes les parties concernées pour pouvoir parvenir à atteindre son plein potentiel. À ce sujet, le projet a par exemple bénéficié d’un soutien financier à hauteur de 28,5 millions de dollars de la part du gouvernement canadien. Cela représente l’un des investissements les plus importants jamais réalisés dans le pays dans le secteur de l’énergie marémotrice.