Chicorée, la dernière Tiny House baignée de lumière de l’entreprise française Baluchon

Si vous nous suivez, vous connaissez déjà l’entreprise Baluchon, spécialiste de la construction de tiny houses sur mesure, nous vous en avons souvent parlé. Pour les autres, sachez que Baluchon a été fondée en 2016 par Floriane et Nicolas, pour proposer des solutions d’habitation alternatives et durables. Baluchon s’est donné pour mission de construire des tiny houses de haute qualité, esthétiquement plaisantes et fonctionnelles. Les maisons sont conçues sur mesure en collaboration avec les clients, afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de maximiser l’utilisation de l’espace disponible. De plus, l’entreprise accorde une grande importance à l’utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement. En ce printemps 2023, elle revient avec la tiny house « Chicorée », désormais propriété de Julia et Vincent. Découverte.

Présentation de la tiny house Chicorée

Chicorée est peut-être en référence à l’origine des propriétaires, le nord de la France, puisque la tiny house est installée près de Lille. La chicorée étant un produit phare de cette région de France. En attendant, il doit faire bon d’y prendre le fameux petit déjeuner avec le célèbre ami en poudre qui tient dans un pot jaune. Avez-vous la référence ? La tiny house appelée Chicorée est baignée de lumière grâce à ses nombreuses surfaces vitrées. Julia et Vincent, les propriétaires de cette maison chaleureuse, souhaitaient un salon confortable avec un canapé convertible pour accueillir leurs amis si nécessaire.

Le jeune couple a décidé de ne pas inclure de réfrigérateur ni de four dans la cuisine. Cependant, ils ont opté pour une plaque de cuisson à trois feux et ont ajouté un légumier pour faciliter le stockage de leurs aliments. Une grande table haute, qui peut également servir de bureau, est située en face de la cuisine, garantissant une vue panoramique grâce à une longue fenêtre coulissante.

Les autres parties de la tiny house

La salle de bains de cette tiny house est relativement spacieuse. Elle comprend des toilettes sèches avec un seau en acier inoxydable et un compartiment pour les copeaux, ainsi qu’une douche de 80 × 80 cm, une penderie et un meuble avec des paniers de rangement. L’accès à l’étage se fait par un escalier sur mesure avec une structure en acier et des marches en chêne. La mezzanine comprend deux espaces de couchage distincts et un petit bureau suspendu en chêne. Comme toutes les tiny houses de Baluchon, celle-ci est parfaitement isolée pour garantir une efficacité énergétique optimale. De plus, comme à son habitude, l’entreprise privilégie l’utilisation de bois local et certifié.

Toutes les caractéristiques techniques de la tiny house Chicorée

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile 6 m.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et Porte : menuiseries mixtes bois/aluminium.

Double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, plaques de cuisson gaz trois feux.

Parquet / Plancher : pin des Landes, massif thermotraité et trois plis épicéa.

Vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage en red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage Legrand et éclairage.

Chauffage à inertie 1000 W.

Le truc en plus : un escalier moderne constitué d’un limon central en acier ! Pour tous renseignements ou pour réaliser votre rêve de tiny house, rendez-vous sur Baluchon.