CLIU, un étonnant masque de protection italien, inclusif et écologique

A moins d’une éradication brutale et inattendue de la Covid-19 qui semble connaître une résurgence peu rassurante, il va falloir compter avec les masques. N’en déplaise à certains, ces accessoires sont, à l’heure d’aujourd’hui, l’une des seules protections recommandées par les autorités…Et ce, même si, au début de l’épidémie, on nous annonçait le contraire…

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis non ? Un fabricant italien va bientôt lancer sur le marché un masque écologique, transparent… et durable. Découvrez le CLIU et son slogan « Acheter moins et acheter mieux ».

Dans la jungle des masques, il y a les jetables, les lavables, les « en tissus » ou les fabriqués soi-même ! Dans la mesure où les normes de protection sont respectées, le modèle importe finalement peu. Il est vrai que choisir les jetables n’est écologiquement pas forcément une bonne idée. Et surtout, il faut les jeter dans une poubelle et non pas dans la Nature, on ne le répétera jamais assez !

Les trois objectifs durables du masque CLIU

Le CLIU protège contre les virus, la pollution et les pollens . Une application dédiée vous informe en temps réel sur la qualité de la respiration et sur l’éventuelle présence de foyers polluants ou contaminants à proximité.

. Une application dédiée vous informe en temps réel sur la qualité de la respiration et sur l’éventuelle présence de foyers polluants ou contaminants à proximité. Le masque CLIU possède un écran transparent . Cet écran permettra aux personnes sourdes ou malentendantes de pouvoir lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs.

. Cet écran permettra aux personnes sourdes ou malentendantes de pouvoir lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs. Ce nouveau modèle de masque est conçu pour une utilisation longue. Il est fabriqué en matériaux durables, et sera recyclé lorsqu’il ne pourra plus servir.

Crédit photo : Cliu

Selon le fabricant, 20 000 masques CLIU permettraient d’empêcher 20 000 kilos de plastiques d’atteindre la mer ! Pour se faire, le fabricant assure vouloir installer des barrières bleues sur le fleuve Arno en Italie afin d’arrêter le plastique qui se dirige inexorablement vers les mers…

Pour 78€ en précommande sur Indiegogo, vous devriez recevoir un masque et trois filtres. Et en plus, vous contribuerez à la dépollution du plastique dans les océans… Une bonne action pour cette rentrée ?