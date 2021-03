Covid-19 : une cabine dans laquelle vous devez chanter ou crier à pleins poumons pour vous faire dépister

Cette épidémie de Covid 19 qui perdure nous rend fous ! Test PCR, transgéniques, anaux, salivaires ! Masques en tissus, chirurgicaux, FFP2 avec les élastiques croisés… Ou pas ! Cette folie qui envahit le monde n’a pas échappée à certains inventeurs ! Depuis quelques semaines, une cabine un peu spéciale est en test aux Pays-Bas !

Peter Van Wees son inventeur pense pouvoir détecter la Covid 19 avec un test peu banal ! S’enfermer dans une cabine, puis crier, chanter à tue-tête, s’égosiller… Attention, même si cette cabine existe, elle n’est pour le moment pas envisagée de manière médicale !

Il faut avouer que les écouvillons dans le nez ne sont pas des plus agréables… Et, comme on nous dit que le SARS COV 2 est un virus ARN, donc volatile, il est présent dans l’air ! Peter Van Wees et les Pays Bas expérimentent en ce moment même une potentielle nouvelle forme de dépistage. Cela consiste à faire entrer une personne dans une cabine individuelle. Pendant 2 à 3 minutes, la personne testée chante et crie à plein poumons…

Le résultat tombe 3 minutes plus tard puis un purificateur d’air vient nettoyer la cabine pour le patient suivant. « Si vous avez le coronavirus et que vous criez et hurlez, vous répandez des dizaines de milliers de particules qui contiennent le virus » explique Peter Van Wees au journal britannique The Independant. Ce qui, est finalement assez logique même si cela peut paraître assez farfelu.

Ce n’est qu’un test… pour le moment !

Pour le moment, aucune étude médicale n’a pu prouver l’efficacité de cette nouvelle technique de dépistage ! Et nous ne savons pas si elle sera validée un jour ! Mais le concept existe et avec tout ce que nous voyons en ce moment on se dit qu’il a peut-être trouvé le graal en matière de dépistage du coronavirus.

Imaginez un sas à chaque entrée de stade ou de salle de concert… En 5 minutes vous sauriez si vous pouvez aller rejoindre la fosse pour chanter à en perdre la voix… Ou si vous devez rebrousser chemin ! Même si cette cabine ne voit pas le jour, elle laisse entrevoir d’autres solutions que les écouvillons…