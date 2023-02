Granulés : Granuléro fabrique des pellets de chauffage moins chers et plus écologiques à partir de déchets locaux

Depuis quelques mois, nous entendons souvent parler de granulés ou pellets de bois. Reconnaissons qu’ils ont connu une flambée des prix sans précédent. Avec la crise énergétique, le gaz qui a augmenté le 1ᵉʳ janvier dernier et l’électricité depuis le 1ᵉʳ février, le bois s’impose comme une alternative moins couteuse. Précisons tout de même que les granulés étaient beaucoup moins chers que les énergies fossiles avant leur impressionnante augmentation de cette année. Ils ont tellement flambé que certains ont préféré rallumer leurs radiateurs électriques. À Saint-Jean-de-Fos, dans l’Hérault, deux couples d’amis ont décidé de se lancer dans une aventure un peu particulière. Ils ont fondé Granuléro, une entreprise de production de granulés locale, où ils produiront du pellet à partir de déchets d’élagages, de menuiseries ou de scieries. Retour sur leur histoire.

Qui sont les fondateurs de Granuléro ?

Professionnels de l’élagage et du paysagisme, Julie et Julien Lognon gèrent l’entreprise Arbor et sens élagage. Quant à Laure et Didier Desvard, ils sont consultants en énergie. Les deux couples sont amis et devant la difficulté à obtenir des pellets de bois, le couple d’élagueurs se dit qu’ils ont de la matière première disponible et non réutilisée pour mener à bien un autre projet. Pour les professionnels du bois, les déchets sont une vraie problématique. Ils rencontrent des difficultés à les stocker et ne les revalorisent pas. Au contraire, ils paient pour s’en débarrasser en déchetterie. Après deux années de réflexion, ils décident de lancer une entreprise de production de granulés de bois, dont la matière première serait les déchets des professionnels du bois locaux.

Comment va fonctionner Granuléro ?

Située à Montpeyroux, l’entreprise pourra commencer à produire du pellet de bois local dès le mois de mai prochain, date prévue de l’arrivée de la machine de fabrication. L’idée des quatre fondateurs est de produire des pellets aux habitants, à partir des déchets locaux. Valoriser les déchets du territoire en ressource locale est l’objectif de Granuléro. L’entreprise récupérera les déchets de bois dans les scieries ou ceux des élagueurs de la région, avec un système de bennes, à fréquence régulière. Les déchets récupérés seront alors transformés dans l’unité de production, qui pourrait produire 600 t de pellets dès la première année. Cela représente la consommation de 600 familles qui se chauffent avec du pellet en mode de chauffage principal.

Quel avenir pour Granuléro ?

Par ses prix de pellet de bois, l’avenir de Granuléro semble tout tracé. À l’évidence, produire des pellets localement permettra de faire baisser les coûts pour les acheteurs. Avec six cents tonnes la première année, puis 1 500 t l’année suivante après l’ajout d’une seconde machine, l’entreprise pourrait alimenter non seulement les particuliers, mais également les collectivités locales. Granuléro envisage par ailleurs d’installer des distributeurs de pellets en vrac, afin d’éliminer les emballages plastiques.

Ils proposeraient alors du pellet en vrac et des sacs réutilisables à leurs clients. Cela parait si évident, que l’on se demande pourquoi personne n’y avait pas pensé plus tôt. Il aura peut-être fallu cette crise du pellet de bois pour que les consciences changent et que cette nouvelle unité de production voit le jour. C’est une très bonne nouvelle pour les Héraultais qui auront du pellet local, dès l’hiver prochain, pour rester au chaud l’hiver !