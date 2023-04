Hestiom dévoile un kit (panneaux solaires avec batterie) pour l’autoconsommation domestique

Basé à Entzheim, dans le Bas-Rhin, Hestiom est un acteur majeur de la transition écologique en France. Depuis 2018, ce groupe a déjà installé approximativement 2 850 kits photovoltaïques sous sa marque Alterno ENR. Faute de moyen de stockage, les utilisateurs sont contraints de revendre la quantité d’électricité produite et non consommée à seulement 0,13 €/kWh à EDF. Lorsque le niveau d’ensoleillement diminue et que les panneaux ne produisent plus, ils doivent cependant payer 0,19 € en moyenne (taxes et frais d’abonnement inclus) pour chaque kilowattheure fourni par le réseau. Afin de résoudre ce problème de stockage, la société a eu l’idée d’améliorer ses kits en y ajoutant une batterie Lithion Iron Phosphate haute tension. Explications.

Comment cette nouvelle batterie pourrait-elle maximiser l’autoconsommation ?

Les panneaux solaires captent la lumière du soleil qui sera convertie en énergie électrique grâce à un onduleur. La production doit instantanément être consommée par le bâtiment. Par temps ensoleillé, celle-ci atteint son pic en milieu de la journée. Ainsi, les kilowattheures qui ne sont pas immédiatement autoconsommés sont réinjectés au réseau. Ils sont rachetés par le fournisseur historique EDF à des tarifs peu attractifs. Désormais, les utilisateurs ont donc une autre option que de revendre leur surplus d’électricité solaire. Ils peuvent coupler leur installation au nouveau système de stockage d’énergie de la marque Alterno ENR.

Selon Thierry Fallard, dirigeant de Hestiom, cette batterie innovante devrait faire augmenter de 10 % la couverture des besoins d’un foyer en électricité. En fonction de la puissance du système solaire déployé, celle-ci pourrait ainsi atteindre 40 %, voire 50 %. La quantité d’électricité non consommée et stockée pendant les heures ensoleillées pourrait être utilisée en fin d’après-midi et la nuit, lorsque les modules solaires ne fonctionnent plus. Ce qui permet aux particuliers de réaliser davantage des économies sur leur facture d’électricité.

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle batterie ?

Cette batterie Lithion Iron Phosphate haute tension possède une longue durée de vie (6 000 cycles et plus). Chaque module dispose d’une capacité de 5 kWh. Il permet d’alimenter un logement pendant une ou trois heures en moyenne selon sa consommation. Il est branché à l’onduleur central placé à l’intérieur de la maison, à l’abri des intempéries. Ensuite, cet onduleur est relié aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit. L’offre de base de la marque comprend donc cette solution de stockage de 5 kWh. Toutefois, en fonction des besoins des clients, un kit solaire peut être couplé à une, deux ou trois batteries pour conserver jusqu’à 15 kWh d’électricité. Il est aussi possible de déployer jusqu’à deux systèmes solaires avec six modules de stockage de 30 kWh au total.

Ce kit solaire complet est vendu à 19 500 €, une somme qui pourrait être amortie sur sept ans en moyenne, selon Thierry Fallard. En revanche, la batterie est disponible à 7 500 € si certains clients souhaitent l’ajouter à une installation photovoltaïque existante. En 2023, ce groupe a pour objectif d’installer 1 150 nouveaux kits photovoltaïques et 250 solutions de stockage dans tout le pays. Grâce à cette nouvelle offre (kit solaire + batterie), son expertise sur le marché des solutions d’énergies renouvelables sera renforcée. Il mobilise ses installateurs qualifiés Alterno ENR partout en France afin de garantir un service personnalisé et fiable. Plus d’informations : Hestiom.com