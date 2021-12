Impression 3D : cette maison de 46 m² construite en 12 heures ne coûte que 1800 euros à construire

Vous avez envie de devenir propriétaire de votre maison mais les délais de construction sont de plus en plus longs. Depuis quelques années maintenant, les maisons les plus rapides à construire sont les tiny-houses. Inventées en 2012, à la suite de l’Ouragan Katrina qui avait frappé la Louisiane (USA) de plein fouet, elles sont depuis, la coqueluche de nombreux citadins en mal de nature.

Les récentes tornades qui ont ravagé la ville de Mayfield dans le Kentucky, pourraient faire émerger un nouveau type de construction. Une société américaine, SQ3D, vient en effet de réaliser une maison imprimée en 3D en 12 heures seulement. Présentation.

Une promesse tenue !

En décembre 2018, S-Squared 3D (SQ3D), déposait un brevet sur une imprimante 3D de taille XXL. L’ARCS (pour Autonomous Robotic Construction System), cette imprimante 3D révolutionnaire, avait été pensée pour réduire les délais, mais également les coûts de construction.

Cette année, le pari semble réussi puisqu’une première maison de 46 m² a été imprimée en douze heures seulement. Et le prix est à la hauteur de ce que SQ3D annonçait… La petite maison s’apparenterait à une grande tiny-house de 46 m², mais, au lieu d’être en bois, elle est imprimée en 3D.

L’impression 3D, une manière de construire pour l’avenir ?

Le manque de logement se fait sentir dans toutes les grandes villes du monde, et le manque d’espace devient aussi un problème majeur. Lorsque qu’une catastrophe naturelle survient comme les tornades des jours derniers qui ont mis à la rue des milliers d’habitants, il faut trouver une solution de relogement rapide. Mais, les gens qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain, n’ont souvent, ni le temps, ni l’argent pour reconstruire une villa de 150 m². Alors que ces petites maisons imprimées en 3D leur permettraient d’avoir rapidement un toit pour se reconstruire, en attendant des jours meilleurs.

Pourquoi le coût est si bas ?

Les concepteurs de l’imprimante 3D XXL ARCS ont imaginé une machine à faible consommation d’énergie. En ne consommant que 37 litres de carburant pour construire une maison entière, les coûts de fabrication sont bien moins élevés que dans une construction traditionnelle.

Avec un coût de fabrication de seulement 2000 dollars, les prix de vente ne devraient pas grimper très haut ! Outre les situations d’urgence qui peuvent nécessiter des constructions rapides de nombreuses maisons, SQ3D souhaite se tourner vers les pays en voie de développement. SQ3D collabore déjà avec l’entreprise suisse 3D Béton ICON, un spécialiste européen du domaine, pour construire un premier lotissement en Amérique Latine.

Les tornades de Mayfield seraient-elles une opportunité de développement ?

La récente catastrophe climatique qui vient de toucher le Kentucky offrira-t-elle une opportunité supplémentaire à l’entreprise ? Nous ne le savons pas encore, mais n’oublions pas que les tiny-houses en bois ont connu leurs heures de gloire juste après un ouragan dévastateur. Ce serait en tout cas, une bonne nouvelle pour celles et ceux qui se retrouvent sans maison du jour au lendemain. C’est actuellement le moyen le plus rapide d’avoir un toit sur la tête, il reste à savoir si SQ3D serait en capacité de construire des centaines de maisons en quelques mois… A suivre donc !