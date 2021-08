Insolite : les bonbons Dragibus ont-ils vraiment tous le même goût ?!

Vous connaissez tous ces petits bonbons aux jolies couleurs et au goût reconnaissable entre mille: les Dragibus sont l’un des best-sellers de la marque Haribo depuis 1973, date de la création de ces petites boules aux couleurs éclatantes.

Cependant une question reste en suspens, et même si elle n’est pas existentielle, elle intéresse malgré tout un bon nombre de personnes les Dragibus ont-ils tous les mêmes saveurs ? Certains diront que oui, d’autres maintiendront que le rose est à la fraise et le jaune au citron. Il y aussi ceux qui se jettent sur leur couleur préférée, et ne mangent que les noirs ou les verts. Plongée au cœur de l’un des bonbons de notre enfance : le Dragibus !

Un peu d’histoire…

La société Haribo naît en 1920 en Allemagne. Le nom HARIBO est la contraction de « HA »ns « RI »egel, le fondateur de l’entreprise et de sa ville natale « BO »nn. A la naissance de l’entreprise, elle se rend célèbre grâce à ses bonbons gélifiés: les fameux nounours ou crocodiles gélatineux, parmi lesquels nous avons aussi nos petites préférences…

En 1973, Hans Riegel durcit le ton les bonbons et les enrobe d’une sorte de coque friable: les Dragibus étaient nés, avec la particularité à l’époque de ne jamais se coller entre eux (sauf si vous les oubliiez dans la voiture par 50°C). Lors de leur création, les Dragibus avaient tous un goût différent. Est-ce toujours le cas ?

Alors ils ont tous le même goût ou pas ?

Le Slogan est clair : « Dragibus et Dragibus Soft c’est un jeu de couleurs et de goûts pour que chaque bonbon soit une surprise. ». Ce qui veut dire qu’un goût ne serait pas réservé à une couleur, mais qu’il y aurait bien six goûts différents… En tout cas, la recette n’a jamais changée depuis sa création, c’est peut-être pour cette raison que nous les reconnaissons à coup sûr ? En fait, on pourrait donc manger un bonbon noir qui aurait le même goût qu’un bonbon jaune ?

On ne saura sans doute jamais, car Haribo compte entretenir le mystère de ses bonbons et surtout les conversations entre ses consommateurs autour du goût des Dragibus. Nous sommes déçus, nous qui pensions que les jaunes étaient au citron, et les roses à la fraise, nous allons être obligés d’en manger d’autres pour nous rassurer…

Les Dragibus deviennent éco-responsables

En ce moment, sur le site Haribo, les Dragibus sont à nouveau à l’honneur:en effet, le géant des bonbons lance le premier doypack recyclable en France. Le nouveau sachet de Dragibus est donc recyclable et peut se mettre avec les emballages dans la poubelle jaune; ils serviront désormais à fabriquer des bâches pour l’agriculture, des sacs de terreau ou des sacs poubelles. Comme toutes les grandes entreprises, Haribo s’est engagé à réduire ses déchets plastiques de 20% dès 2025.

Pour information, et même si cela n’est pas forcément une bonne idée pour la santé, manger des bonbons reste un plaisir pour de nombreux français. Ainsi chacun de nous en consomme environ 3.3 kg par année, ce qui équivaut à un peu moins de 800 Dragibus si vous ne mangiez que ces petites boules colorées… Nous sommes de ceux qui trions les Dragibus pour ne prélever que les noirs / bleus, nos préférés… Et vous ?