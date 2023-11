La mini pompe à vélo électrique et portable EausAir (8 bars) vient de dépasser les 23 000 € sur Indiegogo

Rouler à vélo avec un ou deux pneus dégonflés peut être dangereux, dans la mesure où les risques de crevaison et de déjantage sont particulièrement élevés. Par ailleurs, des pneus mal gonflés ont une mauvaise adhérence et ont un impact négatif sur la distance de freinage. Les raisons d’une perte de pression peuvent être nombreuses : valve défectueuse, chambre à air détériorée, craquelures sur les flancs ou bande de roulement usée. Quoi qu’il en soit, il est fortement recommandé de regonfler les pneus de son vélo, avant de reprendre la route. Pour ce faire, il est possible d’utiliser une pompe manuelle classique ou d’autres dispositifs tels que la EausAir. Avec sa pression pouvant aller jusqu’à huit bars, cette mini pompe permet d’ajuster rapidement et efficacement le gonflage des pneus d’un vélo, d’une moto ou celui d’un ballon. Elle fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Indiegogo.

Une mini pompe puissante et pratique

La EausAir est à peine plus grande que les Airpods Pro d’Apple. Grâce à ses dimensions de 51,8 × 35,9 × 75,8 mm et son poids de 178 g, ce gonfleur de pneu portable peut être rangé dans la poche d’une veste ou dans un petit sac, et accompagner le cycliste durant tous ses trajets. D’autre part, malgré sa petite taille, cette mini pompe délivre une pression allant jusqu’à 8 bars, avec un débit d’air atteignant 20 l par minute. Pour obtenir de telles performances, ses concepteurs l’ont équipée d’un puissant moteur sans balais. Elle permet donc de gonfler les pneus d’un vélo rapidement et sans effort, contrairement à une pompe manuelle. Cette dernière est à la fois encombrante et son utilisation peut être fatigante en raison des mouvements répétés nécessaires pour actionner son piston et remplir la chambre à air. À noter que l’équipe chargée du développement de la EausAir a opté pour l’alliage d’aluminium dans la conception de la mini pompe. Bien que ce matériau soit plus lourd que le plastique, il a été choisi pour garantir la fiabilité et optimiser la durée de vie du gonfleur portable.

Une mini pompe intelligente

À l’instar d’un pneu sous-gonflé, un pneu surgonflé peut être dangereux pour un cycliste. Tout d’abord, il augmente les risques d’éclatement de la chambre à air. Par ailleurs, il diminue l’efficacité des freins, mais aussi l’adhérence des roues, en réduisant la surface de contact au sol. Pour limiter les risques de surgonflage, la EausAir est équipée d’une puce intelligente qui a pour rôle de surveiller la pression.

Si celle-ci est trop élevée, elle arrête automatiquement le gonflage. Outre la puce intelligente, cette mini pompe est dotée d’un écran fournissant des informations précises sur la pression. Ce qui permet à l’utilisateur d’ajuster efficacement le gonflage de ses pneus. Pour information, il existe de nombreux gonfleurs portables sur le marché. Cependant, la majorité d’entre eux ne dispose d’aucun écran délivrant des informations précises sur les pneus et leur pression.

Une mini pompe réglable

La pression nécessaire pour gonfler convenablement les pneus d’un vélo diffère en fonction de leurs dimensions, mais aussi de leur utilisation. Ainsi, les roues d’un VTT peuvent nécessiter un gonflage plus conséquent, par rapport à celles d’un vélo de route. Afin que les cyclistes puissent ajuster avec plus de précision la pression de leurs pneus, EausAir leur offre la possibilité de réaliser des réglages via l’écran de la mini pompe.

Le gonfleur portable propose également trois modes, à savoir : vélo, moto et ballon. À l’heure où nous écrivons, la campagne de crowdfunding de la EausAir a permis de lever plus de 23 000 €. La production du gonfleur portable devrait commencer en décembre et les premières livraisons, en janvier 2024. Plus d’informations : Indiegogo. Que pensez-vous de cette petite pompe à vélo portable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.