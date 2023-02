En ce moment, nous sommes tous à la recherche de moyens pour économiser sur le chauffage, et donc sur nos factures. Mais, la prise de conscience environnementale semble faire son chemin et nous sommes aussi nombreux à tenter de minimiser notre impact en choisissant des énergies propres. Depuis très longtemps, il existe un système appelé puits canadien hydraulique, qui utilise l’inertie thermique d’un sol pour rafraîchir ou réchauffer l’air intérieur de votre habitation. Le puits canadien hydraulique est un dispositif assez simple à mettre en place lors d’une nouvelle construction, mais qui demande quelques travaux pour le cas d’une installation après construction.

Comment fonctionne un puits canadien hydraulique ?

Comme nous vous l’avons dit, ce procédé est géothermique, car il utilise l’inertie thermique du sol. Il faut savoir que la température « dans » le sol se situe toujours autour de 12 °C, alors que la température hors sol varie de – 20 °C à + 40 °C en France. Il fonctionne grâce à un échangeur de chaleur connecté sur l’entrée de l’air neuf. Le puits canadien présente donc un intérêt en hiver, puisque l’air entrant parcourant le sol ne passera jamais en dessous du zéro degré, empêchant ainsi l’échangeur de la VMC double flux de geler. Et en été, si la maison est correctement isolée et protégée de la chaleur, ce système minimise les surchauffes en maintenant une température plus fraîche à l’intérieur.

En réalité, le puits canadien hydraulique fonctionne avec une étape supplémentaire : ce n’est pas seulement de l’air qui passe dans le souterrain, mais de l’eau glycolée qui va réchauffer l’air. Cette eau glycolée est alors envoyée vers un échangeur de chaleur, puis le tuyau est en contact avec un second tuyau qui capte l’air extérieur. C’est alors l’eau qui réchauffe l’air extérieur. Il fonctionne de ce fait à l’eau et peut se brancher sur une VMC double-flux, un plancher rafraîchissant ou un radiateur réversible.

Quel est l’intérêt d’un puits canadien hydraulique ?

Un puits canadien hydraulique est semblable à un puits canadien classique (également appelé puits provençal), puisqu’il chauffe en hiver et rafraîchit en été. La différence réside dans le fait qu’il peut préchauffer l’air entrant en hiver et le rafraîchir en été. Cette dernière se trouve dans son fonctionnement. Le puits canadien hydraulique pourrait se définir comme une version améliorée d’un puits classique à double-flux. Grâce à l’échangeur de chaleur, il a la particularité d’éviter les problèmes d’hygiène qui apparaîtraient potentiellement à cause de l’humidité. De plus, l’eau ne pourra pas stagner dans le tuyau et vous n’aurez pas non plus besoin de nettoyer le souterrain. Une bonne nouvelle, car ce n’est pas toujours évident à récurer.

Les avantages d’un puits canadien hydraulique

Même si le fonctionnement ne diffère pas réellement du puits canadien aéraulique, il a tout de même certaines qualités, à commencer par sa commodité d’installation. Il est aussi plus résistant et demande moins d’entretien puisqu’il n’y a plus de risques de condensation ni de stagnation de bactéries. L’installation est également plus facile, car les tuyaux sont plus courts. Le nettoyage est quasiment nul et l’eau glycolée permet d’éviter l’apparition de bactéries. Enfin, il est plus facile à régler qu’un puits classique, son démarrage et son arrêt sont par ailleurs plus aisés à réaliser. Grâce au module de contrôle de la VMC, il peut également s’arrêter automatiquement. Ce qui n’est pas le cas d’un puits canadien traditionnel.