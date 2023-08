L’invention d’un panneau solaire à coller (60 % plus léger) pour les pergolas, cabanons et toits à faible portance

Avoir une installation solaire chez soi permet de réduire ses factures énergétiques. Il s’agit aussi d’un investissement bon pour la planète étant donné que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est une énergie renouvelable et propre. Bien que ces équipements gagnent de plus en plus en popularité, il faut tout de même noter qu’ils ne sont pas adaptés à tous les bâtiments. C’est le cas notamment des maisons et des édifices qui ont une toiture fragile. Un problème qui ne devrait plus constituer un frein à l’adoption de l’énergie solaire en tout cas grâce à une invention de GoodWe.

Un fournisseur de renom

Si vous ne le savez pas encore, GoodWe est un groupe chinois qui conçoit et fabrique des matériels et équipements solaires. Son catalogue comprend une large gamme de produits, allant des onduleurs et panneaux solaires à des solutions de stockage d’énergie de nouvelle génération. Avec un chiffre d’affaires de 4,71 milliards de yuans en 2022, soit à peu près de 600 millions d’euros, il s’agit d’une entreprise de référence mondiale dans son domaine. C’est d’ailleurs pourquoi l’installateur australien UV Solar a choisi l’une de ses dernières créations pour alimenter une église se trouvant à Brisbane, en Australie. Celle-ci consiste en un nouveau panneau solaire qui a la particularité d’être dépourvu de cadre.

Des panneaux solaires ultra-légers

UV Solar a opté pour cette solution, baptisée Galaxy, suite aux résultats des études préliminaires qu’elle avait réalisées sur place. Celles-ci ont effectivement montré que la toiture vieillissante de l’édifice ne pouvait pas accueillir des modules solaires traditionnels en raison de sa fragilité. L’entreprise a ainsi utilisé des panneaux solaires sans cadre GoodWe qui possèdent chacun une puissance de 315 W.

Selon le fabricant chinois, ceux-ci sont 60 % plus légers (5,6 kg/m²) que les modèles conventionnels. Ils possèdent des dimensions de 2 116 mm × 777 mm × 4 mm et sont dotés d’un verre ultrafin de 1,6 mm, offrant une excellente protection contre les intempéries.

Une puissance de près de 10 kW

L’installation totalise une puissance de 9,135 kW et comprend des convertisseurs de 10 kW ainsi qu’un chargeur de véhicule électrique. « Plus de 25 % des toits en Australie ne peuvent pas être équipés de panneaux solaires et de systèmes de montage traditionnels en raison d’un risque de dommages dû aux intempéries et à l’intégrité structurelle », a expliqué un porte-parole d’UV Power. Et d’ajouter : « La série de panneaux Galaxy est la solution idéale pour ces scénarios, en particulier pour les propriétaires d’immeubles commerciaux qui recherchent des solutions solaires pour réduire les coûts d’exploitation en ces temps où les prix de l’énergie augmentent. ». Plus d’informations : goodwe.com