L’invention d’un téléphérique urbain en cabines individuelles pour désengorger les villes

Dans certaines grandes villes, aux heures de pointe, la concentration humaine est impressionnante. Et ne parlons pas des transports en commun qui sont bondés de 5 h à 9 h du matin, puis de 16 h à 20 h, du moins en région parisienne. Souvent, il est préférable d’attendre le métro suivant, tant il y a du monde sur les quais. En Bulgarie, une jeune entreprise, Half Company a peut-être trouvé l’idée du siècle avec des cabines flottantes totalement autonomes qui vous emmènent au bureau par la voie des airs. Le concept s’appelle Halfgrid et il entend bien redessiner les contours du transport urbain. Un téléphérique en ville ? Pourquoi pas ! Ce serait probablement un moyen de fluidifier les transports « terrestres » ? Découverte.

Les téléphériques urbains, l’avenir des transports en commun ?

Les téléphériques, nous les connaissons tous. Habituellement, nous les retrouvons dans les stations de ski, car ils nous permettent d’atteindre les sommets des pistes. Dans quelques villes comme Brest, Toulouse ou Grenoble, il existe des téléphériques urbains et ce sera normalement bientôt le tour de Paris. Cela représenterait certainement une aubaine pour tous les Franciliens serrés comme des sardines dans les RER et métros ! L’idée n’est pas de donner un air du film Les Bronzés font du ski ni de chanter Quand te reverrai-je, pays merveilleux, coincé sur un téléphérique. Le principe est plutôt de réduire le nombre de voitures en ville et de désengorger les transports existants.

Comment Half Company présente le projet Halfgrid ?

Halfgrid est un système de transport entièrement autonome qui peut transporter des personnes ou des marchandises. Installé au-dessus du sol, il dispose de nacelle pour une seule personne. Très léger et très flexible, ce dispositif s’installe assez facilement dans toutes les villes qui souhaitent réduire le nombre de leurs véhicules. C’est logiquement sur un système de grille de câbles statiques que les nacelles peuvent se déplacer. Pilotées par l’Intelligence Artificielle, les cabines se réservent via une application sur laquelle l’utilisateur indique le point de départ et le point d’arrivée. L’IA détermine le trajet optimal et planifie le voyage. Quant à l’utilisateur, il n’a rien à faire de plus que de s’installer dans la nacelle !

Pourquoi le téléphérique urbain pourrait résoudre le problème des voitures en ville ?

Depuis la crise sanitaire, les salariés ont repris leurs voitures pour aller travailler. Éviter les transports en commun, des endroits à risque de contamination, est la raison la plus souvent invoquée dans cette initiative. Le problème étant que la plupart des utilisateurs de véhicules se déplacent seuls à l’intérieur de la voiture. La conséquence directe étant l’engorgement des villes par des milliers de voitures qui ne transportent qu’un seul usager. Le téléphérique urbain Halfgrid ne propose pas réellement une solution de transport en commun, mais plutôt une solution de transport individuel qui remplacera la voiture.

Certes, il faudra peut-être prévoir plus de parkings, car les personnes continueront à se servir de leurs véhicules. Toutefois, cela pourrait éventuellement permettre aux centres-villes d’être plus « aérés », que ce soit en termes d’espace, de bruit ou de pollution. Actuellement, l’entreprise bulgare cherche une ville partenaire avec laquelle elle pourrait tester et développer son système de petites cabines individuelles. Alors, seriez-vous prêts à tenter l’aventure pour arriver au bureau par la voie des airs ? Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site HalfCompany.