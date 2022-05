Les télécabines de ski de Superbagnères sont à vendre et nous avons de bonnes idées de recyclage à vous proposer

Vos vacances hivernales ou estivales d’ailleurs, vous ont-elles menées jusqu’à la station de ski de Luchon Superbagnères dans les Pyrénées ? Si c’est le cas, vous avez forcément vu les célèbres œufs de la télécabine de la station… Peut-être les avez-vous empruntés pour grimper jusqu’aux cimes ? Après 30 ans de bons et loyaux services aux touristes, les célèbres œufs vont être remplacés par des télécabines neuves, pour un coût de 18 millions d’euros… 124 cabines vont donc retrouver le plancher des vaches et peut-être celui de votre maison ou de votre jardin ? Ces œufs légendaires de la station sont en vente au prix de 500€ pièce et pourront agrémenter de manière originale votre jardin, ou même votre salon si vous le transformer en fauteuil ! A ce prix, il n’y en aura probablement pas pour tout le monde, mais l’idée est sympa non ? Découverte !

La demande est forte !

Ces télécabines doivent valoir de l’or si l’on en croit la forte demande rapportée par les responsables de la station pyrénéenne. Certains professionnels les veulent pour créer des points de restauration rapide, d’autres pour en faire des points d’accueil… Quant aux particuliers, tout est envisageable : pod de jardin, mini-serre originale… Les télécabines sont fabriquées en fibre de verre et en acier; quasiment indestructibles et résistantes à tous les vents et aux grands froids, elles ont tout de même passé 30 ans suspendues à leur câble d’acier !

Intéressé(e) ? Voici comment vous renseigner !

La station précise qu’une seule cabine sera attribuée par famille, au prix de 500€ l’unité. Pour cela, il faut envoyer un mail à service.travaux@hg-montagne.com. Le service travaux précise qu’une télécabine pèse 200 kilos et deux mètres de haut, il faudra donc prévoir un utilitaire ou une remorque pour venir la chercher car évidemment, la livraison n’est pas possible. On adore l’idée d’avoir dans son jardin ce genre de pièce unique avec un passé tout aussi unique !

BrocandCo transformera votre télécabine

Vous n’avez pas eu la chance d’obtenir une télécabine de Superbagnères, nous vous offrons un plan B qui pourrait vous changer la vie ou du moins votre décoration : en Savoie, une équipe de passionnés saura transformer votre télécabine selon votre projet ou vous en fournir une déjà restaurée… BrocandCo, c’est l’histoire d’un binôme qui se passionne pour la chine et la broc’ ! Ils aiment par-dessus tout donner une seconde vie à des objets vintages comme les télésièges, télécabines, etc.

L’équipe se compose d’Eddy, dénicheur en chef qui troque et négocie; d’Anne, la chineuse connectée qui créé des bijoux et se passionne pour le style industriel décalé et détourné, et de JC, le bricoleur en chef, retraité, mais toujours prêt à transformer un vieux truc que l’on croyait inutile en objet magnifique ! Une idée ? Un projet ? Vous pouvez contacter l’équipe sur le site Internet BrocAndCo… Si vous voulez découvrir leurs œuvres d’art, vous pouvez les retrouver sur différents événements dans la région des Savoie ou vous rendre directement sur leur point de vente situé au 1746 route de Plan, 74210 Talloires-Montmin. Vous cherchez des idées de restauration de télésiège ou de télécabine, la page Instagram de BrocAndCo cache quelques trésors, et c’est par ici !