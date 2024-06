Mobi-1, un véhicule urbain et électrique de 70 kg qui allie les avantages de la voiture et du vélo

Les embouteillages en ville sont votre calvaire quotidien et vous n’en pouvez plus. Que vous viviez à Paris, Nantes, Marseille ou Lyon, c’est le même topo : aux heures de pointe, les villes sont saturées d’automobilistes énervés ! Vous avez bien envisagé le vélo électrique, mais n’êtes pas très à l’aise avec l’équilibre, ou ne l’utiliseriez pas lorsqu’il pleut ou que le froid est présent. Une invention liée à la mobilité douce venue de Belgique, pourrait changer la donne ! Son nom : Mobi-1, un véhicule difficile à définir, qui allie les avantages de la voiture et du vélo. Comment est-ce possible ? Je vais tout vous expliquer.

Une voiturette pour les pistes cyclables

Cette invention belge est absolument originale, et se décrirait comme une petite voiture électrique considérée comme un vélo. Une voiture puisqu’elle dispose d’une carrosserie, et d’un cyclomoteur puisqu’il ne dispose pas de pédaliers, mais d’une batterie électrique. « Légalement, ce sera un cyclomoteur de classe A, limité à 25 km heure et qu’on peut conduire sans permis. Et, donc effectivement, il est dimensionné sur la même dimension qu’un vélo-cargo électrique pour pouvoir rouler sur les pistes cyclables », explique Alexandre Simonis, un des responsables du projet, dans une interview au site Guido. Attention, cette disposition n’est pas valable en France, un cyclomoteur nécessite de posséder un permis AM (ex BSR).

Un véhicule électrique très innovant

Ce véhicule intermédiaire s’adresse surtout à celles et ceux qui se déplacent beaucoup en ville. Avec sa carrosserie, une place assise, et de la place pour ranger, il est plus commode qu’un vélo. De plus, sa petite taille et son classement en catégorie A en Belgique, l’autorise à se comporter comme un vélo. Par conséquent, vous pouvez rouler sur une piste cyclable, transporter quelques petites affaires et être protégé des intempéries. Un dernier avantage ? Les moins sportifs d’entre nous apprécieront probablement de ne pas fournir d’efforts physiques pour se déplacer. On peut aussi imaginer Mobi-1 comme une solution de déplacement pour les personnes à mobilité réduite, d’ailleurs.

Un poids de 70 kg seulement

Le petit véhicule modulaire a été présenté en Belgique, mais il s’agit, pour le moment, d’un prototype. Les inventeurs devront encore travailler sur le design, l’accessibilité et quelques aspects ergonomiques. Enfin, ils devront obtenir l’homologation afin que ce Mobi-1 puisse sillonner les routes de Belgique et d’ailleurs. En attendant, cette mini voiture, avec un poids de 70 kg, peut transporter jusqu’à 150 kg. Sa particularité réside dans ses vérins électriques, lui permettant de se rétracter pour se garer ou entrer dans des espaces restreints, avant de reprendre sa taille normale pour parcourir jusqu’à 40 km sur une seule charge.

De plus, le modèle final pourra être équipé d’une gamme d’options supplémentaires. Il est également prévu une version cargo, mais il faudra être patient ! Plus d’informations sur ce concept innovant ? Rendez-vous sur le site officiel : mobi-coop.com. Pensez-vous que ce drôle de véhicule pourrait connaître le succès espéré ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .