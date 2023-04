L’invention d’une « batterie à eau » pour stocker l’énergie solaire sur les toitures

Quint Builds est une chaîne YouTube qui pratique diverses expériences scientifiques en lien avec les énergies. Elle se présente comme une chaîne qui prend plaisir à construire des choses difficiles en les expliquant d’une manière facile à comprendre. Cette fois, le propriétaire de la chaîne, Quint Crispin, s’attaque à un nouveau défi pour essayer de répondre à cette question : « Comment pourriez- vous suffisamment stocker d’énergie pour alimenter une partie décente d’une maison pendant plusieurs heures sans utiliser de batteries au lithium commerciales. » ? Pour réaliser son défi, il a imaginé une batterie à eau, pour stocker de l’énergie en remplacement d’une batterie au lithium. Découverte.

Le défi de Quint Builds

Quint avait déjà fabriqué un système de collecte d’eau en installant des gouttières et un siphon à cloche, (et même un lanceur de couteau automatique). Insatisfait de la puissance dégagée, il a donc installé une turbine qu’il avait créée et a également placé un réservoir d’eau de 210 l sur son toit. Attention, si vous décidez de reproduire cette expérience, vérifiez d’abord que la structure de votre toit est capable de supporter le poids du fût rempli d’eau. Les panneaux solaires entraînent une petite pompe qui transfert l’eau du réservoir inférieur vers le haut du toit lorsque le soleil brille. Il a également installé un interrupteur à flotteur sur le réservoir du toit. Celui-ci arrête le moteur une fois qu’il est plein.

Une vanne, en bas, permet à l’eau de faire tourner la turbine et de remplir le réservoir fermé, formant un circuit. Quint a rencontré quelques problèmes lors de la création de son prototype, car le circuit n’était pas entièrement fermé et le moteur chauffait. Mais, il a résolu le problème avec un dissipateur thermique CNC personnalisé. Défi réalisé puisqu’il parvient à allumer des lumières, uniquement avec sa batterie à eau.

Rappel sur les batteries à eau

Il n’existe pas de batterie fonctionnant exclusivement à l’eau. Cependant, il existe des batteries dites « à eau » ou « à eau salée » qui utilisent l’eau comme électrolyte. Dans une batterie à eau salée, l’électrolyte est une solution d’eau salée qui agit comme conducteur d’électricité. La solution salée est divisée en deux compartiments séparés par une membrane perméable aux ions, mais imperméable aux électrons. Chaque compartiment contient une électrode, une anode et une cathode. Lorsque la batterie est en cours de décharge, les ions positifs se déplacent de l’anode vers la cathode à travers la solution salée, créant ainsi un courant électrique. Lorsque la batterie est en cours de charge, le processus est inversé, avec les ions se déplaçant de la cathode vers l’anode. Le principal avantage de ce type de batterie est sa sécurité et son impact environnemental faible, car elle ne contient pas de produits chimiques dangereux.

Comment produit-on de l’électricité avec de l’eau ?

Comme nous vous l’avons expliqué, Quint Builds réalise des défis scientifiques qui n’ont pas vocation à être commercialisés. Cependant, il est possible de produire de l’électricité avec de l’eau. C’est le cas des centrales hydroélectriques qui utilisent la force de l’eau en mouvement ou des centrales marémotrices qui utilisent la force des marées pour générer de l’électricité. C’est aussi le cas des piles à combustible qui recourent l’hydrogène et l’oxygène de l’eau pour produire de l’électricité. Plus d’informations : quintbuilds.com / youtube.com (pour soutenir son travail : patreon.com)