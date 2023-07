L’invention d’une membrane réfléchissante qui augmente la production des panneaux solaires de 5 à 20 %

Les panneaux solaires bifaciaux, comme leur nom l’indique, sont des panneaux composés de deux faces vitrées qui reçoivent la lumière du soleil pour la transformer ensuite en électricité. Ces modules ont bien évidemment l’avantage de procurer un meilleur rendement par mètre carré de sol. Pour améliorer davantage leur efficacité, l’entreprise canadienne Solmax a développé un matériau constitué de résines de polyéthylène. Il s’agit plus précisément d’une membrane recouverte d’une fine couche de polyéthylène blanc qui réfléchit les rayons ultraviolets (UV).

Une meilleure exposition au rayonnement solaire

La firme canadienne est connue pour ses solutions visant à améliorer le rendement des fermes solaires. Parmi ses domaines de prédilection figurent les panneaux solaires bifaciaux et les trackers solaires. Aujourd’hui, avec sa membrane réfléchissante baptisée Geolux, l’entreprise promet un accroissement du rendement énergétique d’une installation solaire équipée de panneaux photovoltaïques bifaciaux de 5 % à 20 %. En effet, le matériau nouvellement conçu serait en mesure de booster l’albédo de la surface sous les modules d’environ 70 %. « L’augmentation de l’albédo entraîne une irradiance supplémentaire atteignant l’arrière du module », a déclaré Douglas Sutherland, ingénieur chez Solmax, à pv magazine.

Une baisse du coût actualisé de l’énergie

La membrane Geolux a déjà été testée sur des parcs solaires dans différents pays, notamment en Australie et au Moyen-Orient. Et les résultats sont plutôt intéressants. « Geolux peut améliorer le rendement énergétique entre 5 et 20 %, ce qui signifie une réduction équivalente du coût actualisé de l’énergie (LCOE) d’environ 2 % à 5 % », a expliqué Douglas Sutherland. Le déploiement du géotextile est assez facile car cette tâche peut être effectuée par deux personnes. De plus, la membrane ne nécessite que très peu d’entretien et possède une durée de vie estimée à plus de 30 ans. Au vu de toutes ces qualités, Solmax promet un retour sur investissement particulièrement rapide.

Un concept séduisant

Grâce d’ailleurs à sa durée de vie relativement longue, la membrane empêche la prolifération des mauvaises herbes sous les panneaux solaires. Ces espèces peuvent effectivement dégrader la production des panneaux photovoltaïques en diminuant l’intensité du rayonnement solaire réfléchi par le sol. À noter que l’entreprise allemande Solar Kapital s’intéresse aussi au concept. Elle a réalisé des tests en Grèce où des membranes blanches ont été installées sous des panneaux solaires bifaciaux dans une ferme couvrant une superficie totale d’environ 2 500 m². Les tests ont eu lieu entre juin 2022 et mai 2023. Au cours de cette période, une augmentation moyenne de la production de 6,4 % a été constatée ! Plus d’infos sur solmax.com.