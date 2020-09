Masque transparent : énorme succès sur Kickstarter pour le masque flexible et inclusif SEEUS95

Avec la pandémie de coronavirus qui affecte notre vie, les masques faciaux font désormais partie de notre quotidien. Conscients de cette réalité, de plus en plus d’entrepreneurs lancent leurs propres versions de l’accessoire. En fait, chacun veut « révolutionner » le design et l’efficacité de celui-ci.

Comme si les différents modèles que nous avons aperçus dernièrement sur la Toile ne suffisaient pas, c’est maintenant au tour du SEEUS95 de faire parler de lui. Il s’agit d’un masque transparent qui est actuellement référencé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter.

Un masque N95 réinventé

Le SEEUS95 hérite en fait de la conception d’un masque N95. Son design transparent n’a pas été choisi par hasard. Solight, la jeune entreprise derrière le projet, a opté pour cet aspect physique un peu particulier afin de nous permettre de maintenir un lien social avec notre entourage. Il n’est pas à rappeler que les masques ordinaires cachent le visage, ce qui ne permet pas aux autres de se rendre compte nos émotions. D’ailleurs, ils tiennent chaud, nécessitent une fixation gênante et peuvent être polluants (surtout les modèles non réutilisables).

Le masque « révolutionnaire » de Solight Design a été conçu en tenant compte de ces différentes problématiques. En plus d’être flexible, le SEEUS95 adhère à la peau en l’absence d’attache. Il se lave facilement au lave-vaisselle ou au four-micro-ondes et assure une protection efficace contre les virus et autres micro-organismes pouvant engendrer des maladies. En fait, ses filtres naturels sont composés de bambou, d’argent, de charbon et de soie.

Crédit photo : Solight Design

C’est Alice Min Soo Chun, ancienne professeure d’architecture et de technologie des matériaux à l’Université Columbia et à la Parsons The New School for Design, qui s’est chargée de la conception du masque.

Un engouement spectaculaire

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce masque un peu particulier de Solight intéresse un grand nombre de personnes. Le financement participatif lancé par la start-up cible 25 000 dollars, mais en deux semaines seulement, les recettes avaient atteint environ 150 000 dollars. À l’heure où l’on écrit ces quelques lignes, le projet a déjà récolté 258 600 dollars venant de 2640 contributeurs. À noter qu’il reste encore environ deux semaines avant la fin de la campagne.

Crédit photo : Solight Design

Enfin, sachez que la commercialisation et la livraison des masques précommandés sont prévues pour le mois de décembre prochain.