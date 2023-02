Minitower : l’invention d’une petite batterie électrique pour stocker l’énergie des panneaux solaires de balcon

Nous aimerions tous, aujourd’hui, posséder un système de secours qui nous permettrait de bénéficier de l’énergie gratuite. Nous savons désormais que la facture d’électricité va grimper de 15 % et que nous n’aurons d’autre choix que de nous en acquitter. Inflation, crise énergétique, guerre en Ukraine, ces différents facteurs nous incitent à trouver des solutions pour une électricité moins chère. Le fabricant suisse Soleis AG dévoile deux minibatteries de stockage pour panneaux solaires, qui s’installent sur le balcon. Les Minitower de l’entreprise suisse fondée en 2011 ont une capacité de 1 kWh et de 2 kWh. L’entreprise spécialisée dans les énergies solaires a déjà fait ses preuves et propose dorénavant un nouveau moyen de stockage. Découverte.

Les batteries Minitower, qu’est-ce que c’est ?

Ces petites batteries s’installent donc sur un balcon, couplées à de petits panneaux solaires. Ainsi, l’énergie produite par les panneaux, mais non utilisée en direct, peut être stockée afin de servir la nuit. Les batteries libèrent par conséquent le surplus de consommation dans le réseau de l’appartement avec une puissance réglable de 30 W à 270 W. Deux modules de panneaux photovoltaïques peuvent être connectés aux batteries dans le but de les charger. De plus, des modules complémentaires peuvent également être ajoutés grâce à une connexion supplémentaire.

Précisons que les Minitower ne se chargent pas avec le soleil, elles sont seulement des unités de stockage de l’énergie produite par les panneaux connectés. Elles résolvent le principal problème de l’énergie solaire, celui de fonctionner uniquement la journée. Concrètement, le soir, il suffit de transporter votre Minitower à l’intérieur, puis de la brancher à une prise de courant pour profiter de l’énergie accumulée tout au long de la journée. Elle peut charger votre Smartphone, votre ordinateur portable ou éclairer votre lampe de salon par exemple.

Combien coûte le système Soleis AG ?

Le système complet de panneaux solaires pour balcons coûte environ 25 000 € pour une puissance de 10 kW si la batterie à elle seule affiche un prix d’environ 5 000 €. Cela représente certes un investissement, mais avec les augmentations de l’électricité et de la vie en général, la rentabilité peut se faire en quelques années. Les Minitower1 et Minitower2 ont respectivement une capacité de stockage de 1 et de 2 kWh. Cette technologie prometteuse semble encore assez onéreuse, mais c’est probablement l’une des clés pour réaliser de belles économies à termes.

Quelles économies peut-on réaliser avec une batterie de balcon ?

Rappelons qu’un kilowattheure correspond approximativement à l’énergie consommée pendant une heure par un appareil électroménager de 1 000 W (ou un kilowatt). La plus petite des deux batteries vous permettrait donc de brancher un petit radiateur d’appoint pour prendre votre douche, de préparer votre café ou encore d’utiliser votre micro-ondes. Bien sûr, il faut la transporter à l’intérieur, mais son poids et son encombrement minimum permettent facilement de l’utiliser à la maison. Vous estimerez peut-être que sa puissance n’est pas énorme. Cependant, si chaque jour votre facture baisse d’un kilowatt, ce seront 75 € de moins sur votre facture, chaque année. En février 2023, le prix d’un kWh d’électricité en France est de 0,2062 € TTC par kWh selon les tarifs règlementés d’EDF, pour une puissance de compteur de 6 kVA, en option base. (Source : Fournisseur-energie.com) Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site SoleisAG.ch.