Montvel, un barbecue à pellet innovant, rétro et made in France

Le marché du barbecue est en pleine expansion depuis quelques années. Auparavant, le barbecue se résumait à un bac en fonte sur quatre pieds, avec une grille pour cuire la viande. On y mettait du charbon de bois et le tour était joué. Aujourd’hui, cela a bien changé. Le barbecue devient une pièce maîtresse de la terrasse, un endroit où l’on organise des soirées et où l’on se retrouve en famille ou entre amis. Les barbecues à charbon ont été détrônés par les barbecues à gaz, mais cette année, ce sont les barbecues à pellets qui commencent à percer. Sur ce marché porteur, un jeune Français, Alexis Girard, mise tout sur le pellet de bois. Il fonde l’entreprise Montvel, avec des barbecues très haut de gamme que nous vous proposons de découvrir.

D’où lui est venue cette idée de barbecue à pellets de bois ?

Alexis Richard est un ancien cadre chez Orange et diplômé de Supelec, quand il décide de fonder l’entreprise Montvel. Tout a commencé pendant le premier confinement, lorsqu’il décide d’acheter un barbecue pour se faire plaisir durant son séjour à la campagne. Mais, il ne choisit pas n’importe quel barbecue. Fasciné par le concept et la simplicité d’utilisation, il opte pour un modèle de la marque américaine Traeger, distribuée en France par Le Marquier. Cet achat va marquer le début de son aventure, puisqu’il décide de proposer, lui aussi, un barbecue haut-de-gamme. Fabriqué en France, ce dernier rivalise avec les leaders du marché qui sont généralement américains. Pour son entrée sur ce marché, Alexis mise sur le haut-de-gamme made in France, avec des pellets de bois, made in France également.

Un barbecue Montvel, qu’est-ce que c’est ?

Les barbecues Montvel se distinguent par leur technologie de pointe, qui les démarque des barbecues traditionnels au charbon de bois. Contrairement à ces derniers, qui présentent des inconvénients tels que la difficulté de maîtriser la cuisson et le goût parfois prononcé de la fumée, Montvel a opté pour une approche innovante grâce à des granulés de bois. Cette technologie, apparue dans les années 1980 au Texas, permet une cuisson précise et automatisée grâce à la gestion électronique des granulés. Ainsi, les barbecues Montvel procurent la possibilité de réaliser des cuissons lentes au feu de bois, garantissant des résultats savoureux et maîtrisés.

Outre leur technologie avancée, les barbecues Montvel se distinguent par ailleurs par l’origine de leurs granulés de bois. Soucieuse de proposer des produits respectueux de l’environnement, la marque fabrique ses granulés à partir de bois français provenant de forêts riches en espèces diversifiées. Cette approche contribue à réduire l’empreinte carbone tout en offrant aux amateurs de cuisine la possibilité de personnaliser la saveur de leurs plats en fonction du type de granulé utilisé. De plus, Montvel envisage d’enrichir sa gamme en proposant des granulés aux saveurs variées, en ajoutant des épices et des herbes, offrant ainsi une expérience culinaire encore plus riche et personnalisée.

Combien coûte un barbecue de la marque Montvel ?

Comme vous pouvez le pressentir grâce à nos explications précédentes, le barbecue à pellets Montvel ne s’adresse pas à tous les budgets. Pour un barbecue à pellets de base, il faut compter 3 190 €, vous pourrez ensuite personnaliser votre barbecue, avec des coloris, matières ou accessoires. Ces options feront bien entendu augmenter le prix de départ. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site montvel.com.