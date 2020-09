Nubia Watch : une smartwatch avec un grand écran enroulable et flexible

L’Apple Watch a beau être la smartwatch la plus populaire au monde, de plus en plus de marques s’intéressent désormais au marché des montres intelligentes. Alors que la OnePlus Watch a récemment fait son entrée dans les bases de données du régulateur indonésien IMDA, aujourd’hui, c’est au tour de la Nubia Watch de faire parler d’elle.

En effet, cette smartwatch de Nubia vient d’être lancée sur Kickstarter. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le projet a déjà amassé plus de 170 000 dollars pour un objectif de 10 000 dollars. Autant dire qu’elle intéresse largement les internautes.

Un lancement à l’international

La Nubia Watch n’a pas débarqué sur le site de campagne participatif par hasard. Déjà commercialisé en Chine, le produit cible désormais le marché international, plus particulièrement l’occident. À noter toutefois que le modèle référencé sur Kikstarter est différent de celui du marché chinois. Contrairement à ce dernier, il n’adopte pas la technologie e-SIM. Au lieu de cela, il propose uniquement la connectivité Bluetooth.

Quoi qu’il en soit, cette Nubia Watch mérite toute notre attention en raison de son design hors du commun. L’accessoire mise sur un grand écran flexible. De type AMOLED, ce dernier accuse une diagonale de 4,01 pouces pour une résolution de 960 x 192 px. À titre de comparaison, l’écran OLED de l’Apple Watch Series 4 mesure 1,78 pouce et affiche en 448 x 368 px. Il est évident qu’en optant pour ce grand panneau d’affichage qui s’enroule autour du poignet, Nubia veut faciliter l’interaction avec la montre et procurer un meilleur confort graphique.

Des fonctionnalités pratiques

Pour s’adapter à votre style de vie, la Nubia Watch offre une large possibilité de personnalisation. On peut choisir parmi de nombreux fonds d’écran et thèmes. Les bracelets sont également interchangeables. La montre connectée est en outre bardée de capteurs qui permettent un suivi en temps réel de l’activité physique. Elle dispose entre autres d’un cardiofréquencemètre, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. On soulignera à cet effet la possibilité de suivre la qualité du sommeil.

Cette smartwatch Nubia propose un système de notification avancé qui permet à l’utilisateur de savoir en temps réel ce qu’il se passe sur son smartphone. Le constructeur promet jusqu’à 7 jours d’autonomie. En fait, la Nubia Watch intègre une batterie Lithium de 425 mAh. À cela s’ajoutent un processeur Snapdragon 2100 et une RAM de 1Go. La capacité de stockage interne, elle, est de 8 Go.

Crédit photo : Nubia

Conforme à la norme d’étanchéité IP54, ce wearable de Nubia est proposé sur Kickstarter au prix de base de 199 dollars. Sa sortie en occident est prévue pour octobre prochain. Une fois qu’elle atteindra le marché, la montre connectée coûtera aux alentours de 400 dollars.