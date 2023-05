OBH invente un casque avec alarme qui se range directement sur le vélo (ou la trottinette)

Aussi étrange que cela paraisse, en France, le port du casque à vélo ou à trottinette n’est pas obligatoire, hormis pour les enfants de moins de 12 ans. Étrange, voire inconscient lorsque l’on sait que 244 personnes ont été tuées à vélo en 2022. Du côté des trottinettes, ce sont déjà 22 personnes qui ont perdu la vie cette année, alors que ce marché est en plein développement. Le casque à vélo ou à trottinette semble une évidence pour de nombreux utilisateurs, MAIS il reste facultatif. Certains avancent le fait que le casque est un objet encombrant, ce qui est une réalité. Pour encourager le port du casque, Eliès Hamzaoui, un jeune habitant de Villeurbanne (69), a inventé le « On Board Helmet », support antivol de casque pour vélo et trottinette. Son invention a même été récompensée par une médaille au concours Lépine cette année. Présentation.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

En 2016, Eliès est un expatrié et travaille en Australie, comme ingénieur mécanicien au sein d’une start-up spécialisée dans les panneaux solaires. Là-bas, il découvre le pays, ses kangourous et ses joyaux. Toutefois, dans cet immense pays, les utilisateurs de vélos et trottinettes ont l’obligation de porter un casque. Lorsqu’il revient en France, en 2019, il constate avec stupéfaction que ce n’est pas le cas dans notre pays, malgré le développement considérable de ces nouveaux modes de déplacement. Il imagine alors un accessoire qui pourrait rester suspendu au véhicule utilisé, car il estime que l’encombrement du casque est un problème pour les utilisateurs. Le jeune Villeurbannais se lance alors dans l’aventure de l’invention avec On Board Helmet.

On Board Helmet, qu’est-ce que c’est ?

Eliès Hamzaoui a développé un dispositif novateur qui comprend à la fois un casque et un support de 800 g, pouvant être fixé à une trottinette ou à un vélo (sur le guidon, le cadre ou le porte-bagages). Ce support est doté d’un module de communication Bluetooth assurant une connexion avec une application Smartphone dédiée. Cette dernière est chargée de verrouiller le casque sur le support. Récemment, il a ajouté une alarme, sous la forme d’une sirène qui se déclenche lorsqu’une personne tente de voler le casque.

«À l’image de la ceinture de sécurité, le casque ne devrait pas être fourni par l’usager, mais appartenir au véhicule », explique l’inventeur dans une interview accordée au journal Le Progrès. Pour lui, il est important de fournir un casque de protection directement intégré au moyen de transport lui-même. Cette innovation vise à encourager l’utilisation systématique du casque, en le rendant commode, sécurisé et facilement accessible pour les utilisateurs de trottinettes et de vélos.

Quel avenir pour le dispositif On Board Helmet ?

Le projet « On Board Helmet» d’Eliès Hamzaoui a connu un succès notable, remportant plusieurs subventions d’un total de 80 000 € de la part de la région et de la BPI French Tech. Grâce à cela, Eliès a pu développer son quatrième prototype et présenter son invention à différents opérateurs de trottinettes, notamment Dott et Le Poney Français, qui ont exprimé leur intérêt. Avec plusieurs lettres d’intention et un financement supplémentaire de 350 000 €, Eliès a amélioré son dispositif en ajoutant une sirène intégrée pour dissuader les vols. En février 2023, Eliès a décidé de participer au célèbre concours Lépine lors de la foire de Paris. Parmi les 400 participants, il a remporté une médaille d’or et le prix de la préfecture de Paris en mai. Le jeune inventeur a lancé un appel au financement participatif sur KissKiss Bank Bank pour commercialiser son invention. En savoir plus et être informé de l’ouverture des précommandes, rendez-vous sur le site On-board-helmet.com.