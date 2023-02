Pngos : l’invention d’un ventilateur de poêle à bois orientable pour mieux diffuser la chaleur dans la maison

Aujourd’hui, de nombreux modèles de ventilateur de poêle à bois sont disponibles sur le marché. Ils ont quelques points de différence, en l’occurrence leur conception, leur température de fonctionnement et les diverses fonctions proposées. Certains modèles sont orientables pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. C’est notamment le cas du ventilateur de poêle à bois Pngos qui garantit une diffusion uniforme et rapide de la chaleur dans une maison. Est-ce le meilleur ventilateur de poêle ? Ce gadget innovant possède bien d’autres atouts que nous allons vous devoiler dans cet article.

Un ventilateur de poêle à bois de haute efficacité (autoalimenté)

Ce modèle s’utilise sur les poêles à bois et à granulés, les cheminées, les chaudières, les cuisinières à bois, etc. C’est une version améliorée de cet équipement comprenant une hélice à six pales de conception affleurante. Celle-ci est capable de diffuser plus rapidement et plus efficacement la chaleur. Elle augmente la productivité de votre appareil de chauffage et réduit jusqu’à 38 % votre consommation de bois. D’ailleurs, son autonomie constitue un autre avantage non négligeable. En effet, ce ventilateur est alimenté uniquement par la chaleur de votre poêle. Il ne nécessite aucune autre source d’alimentation électrique. Pour le faire fonctionner, vous n’avez qu’à le poser sur votre appareil de chauffage. Concrètement, son générateur thermoélectrique produit de l’électricité à partir de la chaleur dégagée (dès 50 °C). Cette énergie électrique alimente la turbine qui va entraîner l’hélice. Plus la température de la surface du poêle augmente, plus la vitesse de rotation de l’hélice remonte.

Une utilisation parfaitement contrôlée de ce dispositif

Ce modèle orientable vous procure la possibilité de contrôler la direction du flux d’air chaud dans votre intérieur. Lorsque l’hélice est positionnée toute droite, la chaleur est diffusée à l’horizontal vers la partie inférieure de votre pièce avant de couvrir les autres zones. En l’inclinant sur certains degrés, le flux d’air chaud est poussé un peu vers le haut avant de s’éparpiller dans la pièce. En réalité, ce réglage de l’inclinaison des pales a été conçu afin de répondre aux différentes attentes des usagers en termes de confort thermique. Outre cela, ce ventilateur est livré avec un thermomètre à induction.

Ainsi, vous pouvez surveiller la température de votre appareil de chauffage à tout moment. Il est à préciser que la température de fonctionnement de ce modèle est comprise entre 50 et 350 °C. Au-delà de 350 °C, il est exposé à un risque de panne. C’est pour cette raison qu’un dispositif de sécurité bimétallique a été intégré à son fond. Celui-ci permet de le protéger en cas de surchauffe.

Les autres qualités de ce ventilateur de poêle à bois orientable

Ce modèle Pngos dispose de nombreuses autres qualités qui expliquent sa performance élevée, en l’occurrence :

sa base et ses pales sont construites en aluminium anodisé de haute qualité qui résiste aux températures élevées et à la corrosion ;

qui résiste aux températures élevées et à la corrosion ; sa structure en aluminium affiche une meilleure conductivité thermique par rapport aux modèles en acier ;

avec sa poignée télescopique, vous pouvez le déplacer en toute sécurité.

Lors de l’utilisation de ce ventilateur, vous devez tout de même prendre certaines précautions. Posez-le sur l’un des deux côtés du poêle (jamais au milieu). S’il est encore chaud, évitez de le toucher directement ou de le placer sur une surface non protégée. Ne laissez pas les enfants et les animaux de compagnie s’en approcher. Vous pouvez découvrir ce produit révolutionnaire à 29,99 € sur Amazon.