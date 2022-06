Des chercheurs ont réussi à faire fonctionner une turbine à gaz avec de l’hydrogène pur, et c’est révolutionnaire !

La propulsion à l’hydrogène est au cœur de l’actualité ces temps-ci. Les projets relatifs à l’utilisation de ce combustible comme carburant pour faire fonctionner nos machines se multiplient. Les initiatives ne manquent donc pas en ce qui concerne la recherche et le développement de technologies censées permettre de généraliser l’utilisation du H2 dans les avions, les voitures, les motos ou encore les bateaux. À ce propos, une équipe de chercheurs de l’université norvégienne de Stavinger vient de publier un rapport décrivant une avancée qui s’annonce à la fois originale et prometteuse.

La phase test a déjà commencé

Le groupe de recherche, dirigé par le professeur Mohsen Assadi, affirme dans un communiqué avoir établi un nouveau record en ayant réussi à mettre au point une turbine à gaz fonctionnant complètement à l’hydrogène. Ce qui est d’autant plus agréable, c’est le fait que leur technologie est en cours de test depuis la mi-mai. Les chercheurs se disent satisfaits des résultats obtenus jusqu’ici. Dans le cadre de l’essai, l’équipe utilise une turbine à gaz alimentée par de l’hydrogène pur. L’installation produit non seulement de la chaleur, mais aussi de l’électricité et de l’eau chaude pour le chauffage hydronique.

Fonctionnant sur les infrastructures existantes

Certes, le professeur Assadi reconnait que l’efficacité énergétique de leur dispositif n’est pas encore optimale, mais il s’attend à ce qu’elle s’améliore au fur et à mesure que les essais progresseront. L’autre avantage de ce système concernerait aussi la possibilité d’utiliser les infrastructures existantes. Toujours selon les explications des chercheurs de l’université de Stavinger, les essais ont notamment permis d’adapter le réglage de la chambre de combustion au nouveau carburant, c’est-à-dire l’hydrogène.

“Nous avons établi un record mondial de combustion d’hydrogène dans des micro-turbines à gaz. Personne n’avait été capable de produire à ce niveau auparavant (…) L’efficacité du fonctionnement de la turbine à gaz avec de l’hydrogène sera légèrement inférieure. Mais le grand avantage est de pouvoir utiliser l’infrastructure qui existe déjà. Les recherches de l’équipe ont porté non seulement sur le réglage de la chambre de combustion pour l’hydrogène, mais aussi sur l’adaptation du système d’alimentation en carburant et de l’infrastructure de gaz naturel existante pour traiter ce gaz très différent“. Professeur Assadi

Un projet prometteur

Le principal intérêt de ce projet réside donc dans le fait que l’équipe a développé une technologie permettant de prolonger la durée de vie des turbines à gaz existantes en faisant en sorte qu’elles fonctionnent à l’hydrogène. Bien entendu, il s’agit d’une initiative particulièrement prometteuse en ces temps où nous devons impérativement réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Mais comme on l’évoque souvent, le passage à l’hydrogène ne sera pas bénéfique à l’environnement que lorsqu’on aura trouvé une solution pour rendre écologique le processus de production du combustible, c’est-à-dire en recourant à des sources d’énergie renouvelable pour l’électrolyse.