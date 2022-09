Roetz Life : un “vélo éternel” pour lutter contre le surplus de déchets et l’obsolescence programmée

Aux Pays-Bas, ce n’est un secret pour personne, le vélo, qu’il soit mécanique ou électrique est un véritable mode de vie… Avec 33 000 kilomètres de pistes cyclables contre 18248 kilomètres en France, pour un pays bien plus petit, on peut largement dire que là-bas, le vélo est partout et que l’on peut le pratiquer à l’envi ! C’est donc presque naturel que le vélo électrique conçu pour durer éternellement nous vienne d’Amsterdam, capitale du pays et du vélo ! Conçu par Roetz Bike, il vise surtout à réduire les déchets électroniques liés aux vélos électriques et s’annonce comme le seul et dernier e-bike dont vous avez besoin.

Pourquoi inventer ce vélo ?

Pour prolonger la durée de vie du vélo, l’e-bike Roetz Bike utilise un système modulaire qui entend résoudre le problème des déchets électroniques. La popularité et l’explosion des ventes de vélos électriques impliquent qu’ils fassent bientôt partie des déchets électroniques comme les ordinateurs, tablettes, smartphones très difficiles à recycler intégralement tant les composants sont disparates. En ce qui concerne les vélos électriques, le principal déchet qui en découle une fois mis au rebut, c’est évidemment la batterie qui a une durée de vie assez courte, et qui coûte assez cher à remplacer… Mais justement Roetz Bike pense avoir trouvé LA solution.

Quel est le concept de Roetz Bike ?

Son fondateur, Tiemen Ter Hoeven décrit son produit comme le seul et dernier vélo électrique que les clients choisiront… Ce vélo d’un nouveau genre serait conçu pour durer toute une vie… de cycliste ! Ce concept est en développement depuis trois ans, l’e-bike Life est conçu pour durer grâce à un concept modulaire qui permet de remplacer et de réparer des modules séparés si nécessaire. Le but étant de pouvoir faire évoluer le vélo et de remplacer chaque pièce obsolète sans jamais se séparer du vélo entier…

Comment ce vélo éternel est-il construit ?

Le vélo Roetz Bike est construit autour d’un cadre en acier inoxydable qui se compose de deux parties sur lesquelles sont fixés les modules… Le premier est un module d’entraînement à sept engrenages avec changement de vitesse électronique. Le second, qui est combiné avec le premier est une courroie en carbone qui améliorera la durée de vie et la durabilité… Les modules peuvent être remplacés indépendamment l’un de l’autre. D’autres options sont proposées comme celle de transformer un vélo en vélo électrique à grande vitesse, cependant les réglementations de certains pays limiteront l’usage de ces vélos… Rappelons qu’en France, la vitesse d’un vélo électrique est limitée à 25 km/h par l’assistance électrique !

De plus, sa durée de vie est également allongée par une batterie à programmation intelligent qui permet une utilisation responsable du cycle. L’entreprise prévoit ensuite d’ajouter d’autres modules afin de convertir le vélo originel en un vélo cargo avec des espaces de rangement à l’avant et à l’arrière. Mais le plus étonnant est sans aucun doute son “système nerveux intelligent” qui siège sur toutes les parties du vélo. Les roues identiques avant et arrière sont équipées de pneumatiques dont la pression est contrôlée par des capteurs intelligents. L’usure des freins est également surveillée, avec des capteurs vous indiquant quand les freins à disque hydrauliques ont besoin d’être entretenus, tout comme les plages de batterie et de moteur avant que les pièces ne cassent. Les précommandes pour le Roetz Life sont déjà ouvertes et la livraison du premier lot est prévue en février 2023. Il faudra compter 3 375 € pour le Roetz Life avec une batterie de 500 Wh (60-120 km) ou de 3 725 € pour la batterie de 840 Wh (90-180 km).