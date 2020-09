Sports d’hiver : les patins Snowfeet débarquent enfin en France !

Et si vous pensiez à préparer vos vacances d’hiver ? Cette année, vous ne ferez pas de ski, ni de snowboard mais du « Snowfeet » ! Nous vous avions présenté le concept Snowfeet en début d’année dernière, comme une nouvelle manière révolutionnaire de glisser sur la neige !

Avec les Snowfeet (pieds des neiges), plus besoin de chaussures de ski inconfortables ! Vous irez dévaler les pentes enneigées avec vos propres chaussures aux pieds. Et la grande nouvelle c’est qu’elles arrivent enfin en France… Une campagne Ulule vient d’être lancée pour une livraison en décembre 2020…

Snowfeet c’est quoi ?

Snowfeet c’est un système qui combine skis et patins… Vous patinez sur la neige. Les patins s’attachent directement à vos chaussures… d’hiver de préférence, oubliez les tongs quand même ! Très compacts, les Snowfeet se glissent dans votre sac à dos et se chaussent en quelques secondes !

Crédit photo : Snowfeet

Deux modèles et trois coloris disponibles

Les Snowfeet II conçus pour ceux qui veulent juste s’amuser sur la neige, les fixations sont recouvertes de tissus.

Les Snowfeet X conçus pour les vrais fous de glisse avec des fixations renforcées aux pieds, orteils et chevilles.

Les deux modèles sont disponibles en noir, rouge ou bleu pour encore un peu plus de fun sur les pistes !

Crédit photo : Snowfeet

Combien ça coûte ?

Pendant toute la campagne de précommande, la paire de Snowfeet II coûte 115€. La paire de Snowfeet X, quant à elle coûte 175€. Ces prix risquent d’augmenter une fois la campagne Ulule terminée… C’est donc le moment ou jamais d’en profiter !

Les Snowfeet arrivent en France, mais font déjà un tabac dans le monde entier, les adeptes ne tarissent pas d’éloges sur la qualité et la fonctionnalité du produit. Cette année, les pistes de ski risquent d’être encombrées de « Snowfeeteurs » en herbe ! Gamelles et rigolades assurées ! Pour les amoureux de la glisse et des sensations fortes, ce pourrait être une terriiiiible idée cadeau à glisser sous le sapin non ?