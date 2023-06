Tab Soap, l’invention d’une solution durable pour le lavage des mains dans les régions où l’accès à l’eau est difficile

Il est inutile de rappeler l’importance de se laver les mains plusieurs fois par jour. Le plus simple et, aussi, le plus efficace étant d’utiliser de l’eau et du savon, qu’il soit de Marseille ou d’ailleurs ! Que ce soit à la maison, à l’école, au travail ou dans les lieux publics, se laver les mains régulièrement constitue une première ligne de défense contre les infections. Nos mains sont de petits « nids à bactéries » qui entrent en contact avec de nombreuses surfaces dans une journée. Elles peuvent donc être vectrices de germes pathogènes et transmettre des maladies. Mais, qu’en est-il dans certains pays, où l’accès à l’eau potable ne se fait pas simplement en tournant un robinet ? Pour répondre à cette problématique, des chercheurs anglais ont inventé le Tab Soap, une nouvelle technologie de lavage des mains. Découverte.

Pourquoi cette invention a-t-elle germée dans l’esprit des chercheurs ?

Les chercheurs du Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, ont inventé le Tab Soap. Cette innovation biodégradable et jetable vise à surmonter les obstacles économiques liés à l’hygiène. Cette nouvelle technologie de lavage des mains pourrait contribuer à améliorer la santé publique, notamment dans les pays en développement comme la Tanzanie, où les installations de lavage des mains sont souvent limitées.

En se concentrant sur les régions de Dar es Salaam et de Morogoro, les chercheurs ont développé le Tab Soap avec deux objectifs principaux : créer une solution pratique et durable pour le lavage des mains et augmenter le taux de lavage des mains avec du savon après l’utilisation des toilettes. Le Tab Soap propose une solution pratique et facile à utiliser et permet de vulgariser la nécessité de l’hygiène des mains malgré le non-accès à un point d’eau. De plus, les chercheurs expliquent que les personnes pensent fréquemment que le savon peut être contaminé et qu’ils hésitent donc à l’utiliser.

Le Tab Soap, qu’est-ce que c’est ?

Le Tab Soap est une solution novatrice qui se présente sous la forme de languettes de textile biodégradable fabriquées à partir de bambou et imprégnées de savon. Son utilisation est simple : il suffit de prendre une languette, la mouiller légèrement et la frotter entre les mains pour créer une mousse nettoyante. Une fois le lavage des mains terminé, la languette peut être jetée dans les toilettes ou dans la fosse où elle se décomposera naturellement sans causer de dommages à l’environnement. Les languettes de Tab Soap sont disponibles en rouleau ou en version détachable, garantissant une flexibilité d’utilisation en fonction des besoins individuels. Cela ressemble un peu aux feuilles de savon que nous utilisons en camping, ou qui nous avaient été d’un grand secours pendant la crise sanitaire.

Pourquoi cette invention est importante ?

Les chercheurs expliquent à travers l’étude parue dans la revue Plos One que cette approche à usage unique et biodégradable résout ainsi les obstacles économiques liés à l’hygiène, notamment en étant à la portée d’un plus grand nombre de personnes. C’est vrai, en particulier dans les pays en développement, où il est nécessaire d’avoir accès à une méthode efficace et abordable de lavage des mains. De plus, ce savon d’un nouveau genre est totalement biodégradable puisqu’il est fabriqué à partir de bambou, une matière qui ne nuira aucunement à l’environnement. «Étant donné l’importance de l’hygiène des mains dans de nombreux contextes de santé publique, y compris la lutte contre les pandémies, nous pensons que ce résultat devrait susciter un intérêt généralisé », ont déclaré les chercheurs.