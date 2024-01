UBTECH Robotics collecte près de 200 000 € sur Kickstarter pour son aspirateur robot UBPet V10 (22 000 Pa)

Spécialisée dans la robotique et l’intelligence artificielle, la société UBTECH Robotics est connue entre autres pour ses robots humanoïdes tels que Walker, Walker X ou Panda Robot. En septembre 2023, l’entreprise a commencé le développement du UBPet V10, un aspirateur robot révolutionnaire conçu pour tous types de ménage, surtout ceux qui vivent avec des animaux de compagnie. Ce nouveau produit se démarque par son efficacité et sa puissance, et facilite grandement le nettoyage des pièces d’une maison grâce à ses capteurs. Il fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter, qui prendra fin le 23 janvier 2024.

Un aspirateur cyclonique puissant équipé d’une brosse intelligente

Le UBPet V10 est équipé d’un ventilateur sans balais de 100 aW, créant une dépression de 22 000 Pa. Grâce à sa puissance, ce nouveau produit mis au point par UBTECH Robotics est capable d’éliminer efficacement tous types de déchets : poussière fine, marc de café, avoine, pépites de chocolat, etc. Outre son système d’aspiration cyclonique et la forte dépression, il est doté d’une brosse intelligente permettant de réduire significativement les risques d’enchevêtrement causé par le nettoyage d’une surface présentant en grande quantité des poils longs. Pour information, malgré sa puissance, cet aspirateur reste particulièrement silencieux grâce à son flux d’air optimisé. En mode économie d’énergie, son niveau sonore est estimé à 58 dB.

Un aspirateur intelligent

Le UBPet V10 a été conçu pour limiter significativement l’intervention des utilisateurs durant les sessions de nettoyage. Ses capteurs linéaires utilisant des lasers lui permettent d’éviter efficacement les obstacles : chaussures, appareils électroménagers, mobiliers, corbeilles, etc. Par ailleurs, ses détecteurs de dénivelé l’empêchent de chuter dans les escaliers et peuvent être très utiles lors de ses passages au niveau d’un palier, par exemple. Dans l’optique de faciliter davantage l’utilisation de son appareil et d’offrir une meilleure expérience de nettoyage, la société UBTECH Robotics a également décidé de l’équiper de la technologie LiDAR. Cette dernière permet de créer des cartes d’une maison, de réaliser et de planifier des sessions de nettoyage personnalisées, à partir d’une application dédiée.

Un aspirateur capable d’accéder à des endroits exigus

Les dimensions du UBPet V10 ont été pensées pour qu’il puisse accéder facilement aux zones exigües d’une habitation. Si les aspirateurs robots disponibles sur le marché ont une largeur de 350 mm, celle de l’appareil de UBTECH Robotics est de seulement 298 mm, pour une longueur de 300 mm. Grâce à son côté compact, il peut couvrir 30 % d’espace de plus que les modèles classiques et garantit donc un meilleur nettoyage. À noter que cet aspirateur innovant peut monter sur un tapis ou un obstacle d’environ 1,77 cm de hauteur, sans aucun risque de blocage.

Ce qui réduit davantage les interventions de l’utilisateur lors du nettoyage. La campagne de financement participatif de ce produit a commencé en décembre 2023 et à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, elle a permis à son fabricant de lever plus de 190 000 €, soit un montant nettement supérieur à son objectif qui a été fixé à environ 1 166 €. Pour les Early Birds, l’aspirateur est proposé à approximativement 345 €. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cet aspirateur robot ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.