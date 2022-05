Un étudiant congolais invente un tapis de course en bois qui fonctionne sans électricité

En France, lorsque vous décidez de vous mettre à la course à pied en intérieur, vous vous rendez dans un magasin de sport, ou sur internet pour commander un tapis de course. Lorsque celui-ci vous est livré à domicile, vous le montez, vous le branchez et c’est parti pour une course d’anthologie sur votre terrasse ou au beau milieu de votre salon… Mais en République Démocratique du Congo, cela ne se passe pas vraiment de la même manière. Tout simplement parce même dans certaines villes comme Goma, l’électricité n’est pas disponible constamment ! Il faut alors envisager un tapis mécanique… C’est exactement ce à quoi s’est consacré Désiré Kabengela, un étudiant Congolais qui a inventé, dans son garage, un tapis en bois mécanique conforme aux normes internationales. Présentation.

Un tapis de course en bois ?

Cela peut paraître étrange mais c’est pourtant la réalité… Le jeune homme aime inventer des objets avec pour matière première le bois… C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers celui-ci pour concevoir son tapis de course. Comme toujours, son garage a servi d’atelier de fabrication, et c’est aussi de ce garage que sortent les premiers modèles qu’il commercialise. Le jeune homme explique que son tapis de course en bois est conçu pour répondre aux attentes de tous les sportifs, qu’ils soient amateurs à la recherche d’une activité quotidienne, ou professionnels afin de travailler leur endurance.

Un tapis approuvé par les sportifs

Outre la pratique quotidienne d’une activité sportive, le tapis de course permet aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires, de réduire le risque d’hypertension artérielle etc. D’ailleurs, son tapis de course mécanique a déjà reçu l’approbation de sportifs professionnels et d’experts dans le domaine. Un entraîneur sportif, Benefit Karwichi Emmanuel a déclaré au sujet du tapis de Désiré : « En tant qu’entraîneur, je vis de ce travail, c’est vraiment bien. Si on avait un gouvernement responsable, on devrait soutenir ce genre d’initiatives. Sur le plan d’amélioration, il faudrait travailler sur les bruits, parce que quand on augmente sa vitesse le bruit est très fort ». Le jeune homme travaille donc à améliorer son tapis de course, en fonction des commentaires de ceux qui l’ont déjà testé.

Un tapis de course autonome ?

Evidemment, cela pourrait, à nous, paraître comme une invention d’un autre temps… Mais n’oublions pas que dans certains pays comme en République Démocratique du Congo, l’accès aux salles de sport est réservé à une élite, et que l’électricité n’est pas disponible partout. Ce tapis de course mécanique permet donc la pratique d’une activité physique sans électricité et sans frais d’abonnement à une salle de sport par exemple. Il suffit juste d’un sol plat pour pouvoir l’utiliser ! La vitesse de course dépend du poids et de l’énergie de l’utilisateur, mais il se destine à tous les âges. Ce tapis de course fût le projet pour la soutenance de l’étudiant alors en troisième année d’électromécanique à l’Institut Supérieur des Techniques Appliquées ISTA de Goma. Souhaitons-lui un grand succès avec ce tapis accessible à tous… L’invention est plutôt géniale non ?