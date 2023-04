Un jeune ingénieur marocain construit des « Eco-Dôme » en alliant matières locales et techniques modernes

Un changement semble s’opérer dans les méthodes de construction, notamment en retournant à des méthodes plus traditionnelles. On constate cela à travers les maisons en A, les tiny houses ou encore les maisons Earthship. La tendance est aux matériaux de construction traditionnels, naturels et écologiques tels que le bois, la chaux, etc. Au Maroc, dans le village d’Agouim situé sur les versants du Haut-Atlas, un jeune ingénieur, Younes Ouarzi, reprend le concept de l’Eco-Dôme. Un concept inventé par Nader Khalili dans les années 80, qui consiste à empiler des sacs de terre ou de sable pour former des structures. Cette méthode porte le nom de superadobe, et l’on vous explique immédiatement en quoi cela consiste.

Une méthode de construction saine et accessible pour un pays en souffrance

Younes Ouarzi se préoccupe des problèmes liés à l’insalubrité des habitations en zone rurale. En montant son entreprise et en construisant avec le concept d’Eco-Dôme, il offre ainsi la possibilité de se loger dans un habitat plus sain. Les habitations ressemblent à celles qu’avaient les anciens au Maroc. Grâce à la technique du superadobe, il peut offrir une construction avec des matériaux locaux comme la terre. Cette dernière assure à la fois durabilité et sécurité aux habitants. De plus, ce type de construction permet de conserver la fraîcheur ou la chaleur à l’intérieur, avec un écart de 15 °C sans chauffage ni climatisation. Les habitations construites en forme concentrique sont aussi très résistantes aux intempéries et aux tremblements de terre. Enfin, l’utilisation de la technique de l’Eco-Dôme réduit considérablement les coûts de construction, comparés à une construction classique.

Qu’est-ce que le superadobe, la technique utilisée au Maroc ?

Le superadobe est une méthode de construction durable et écologique qui utilise principalement des sacs remplis de terre pour créer des structures. Cette méthode a été inventée et développée par l’architecte iranien-américain Nader Khalili dans les années 1980. Elle est ensuite devenue populaire pour sa simplicité, son coût abordable et son impact environnemental réduit. Le superadobe implique l’utilisation de sacs en toile résistante remplis de terre, généralement de la terre du site de construction ou de la terre locale disponible. Les sacs sont empilés en rangées, habituellement en forme de dôme ou de spirale, et sont liés ensemble avec du fil de fer barbelé pour créer des murs solides.

Les sacs sont compactés pour assurer leur stabilité et leur résistance. Les murs peuvent être laissés tels quels ou recouverts d’un enduit de finition pour une meilleure apparence et une protection contre les intempéries. La technique du superadobe offre de nombreux avantages. Il est possible de citer sa durabilité, son faible coût, sa simplicité de construction, sa résistance aux catastrophes naturelles, sa faible consommation d’énergie et son impact environnemental réduit par rapport à d’autres méthodes de construction conventionnelles. Plus d’informations : ecodomemaroc.ma

Un superbe Eco-Dôme à découvrir au Mexique

Nicolas est un Américain qui se définit comme un digital nomad. Il avoue aussi ne rien connaître à l’autoconstruction. Alors, quand il découvre la technique simple du superadobe, il se lance dans la construction d’une superbe demeure aux murs teintés d’un blanc immaculé. En trois mois, et en empilant un à un des sacs de sable, il s’est offert une demeure qui comporte trois chambres et trois salles de bains. Disponible à la location sur AirBnb, si vous souhaitez vivre le concept de l’Eco-Dôme, mettez le cap sur El Venado (Oaxaca), au Mexique !