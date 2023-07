Une « technologie disruptive », X1 Wind invente une éolienne flottante respectueuse de l’environnement

Comme le photovoltaïque et l’énergie solaire thermique, l’énergie éolienne est une source d’énergie propre et renouvelable. Cependant, force est de constater qu’au niveau mondial, la part qu’elle occupe sur le marché des énergies renouvelables demeure faible. En partant de ce constat, alors qu’il était encore étudiant au MIT, Carlos Casanovas a eu l’idée de concevoir une éolienne flottante. Le cofondateur de X1 Wind voulait créer un dispositif qui soit en mesure de tirer pleinement parti des vents forts du milieu marin, tout en préservant les espèces qui peuplent ces zones. Et il faut dire qu’il a réussi son pari avec le prototype flottant X30 de la start-up.

Un système ingénieux

Le X30 est le fruit de nombreuses années de recherche et de développement. Le prototype actuel fait environ un tiers de la taille de la turbine finale qui devrait voir le jour d’ici quelques années. Cependant, il promet déjà un rendement satisfaisant comme en témoignent les résultats des premiers essais menés au large des îles Canaries, en Espagne. La particularité de cette plateforme de production d’électricité est qu’elle est associée au système PivotBuoy, qui adopte une configuration d’amarrage en un seul point, permettant à la structure de s’adapter automatiquement à la direction du vent.

Sans danger pour la vie marine

Le choix de la technologie PivotBuoy découle également de la volonté de X1 Wind de permettre à son éolienne flottante de pouvoir être placée dans les eaux profondes sans mettre en danger la faune et la flore marines. Celle-ci est effectivement dotée d’un flotteur qui a été conçu de manière à faciliter le remorquage en haute mer. Grâce à sa conception intelligente dépourvue d’actionneur de lacet actif et de systèmes de ballast, le X30 pèse bien moins lourd que les plateformes éoliennes offshores existantes. Cela rend d’ailleurs les travaux d’entretien moins pénibles.

Un prix prestigieux

L’électricité produite par la plateforme est transportée vers les zones habitées à travers un câble sous-marin. Pour les essais menés aux îles Canaries, l’équipe a installé une ligne conductrice d’environ 1,4 km de long. Ce projet constitue une nouvelle preuve de l’intérêt des experts pour les éoliennes offshores. Selon les estimations, ce type d’installation pourrait générer entre 150 et 200 GW d’énergie dans les décennies à venir, contre seulement une dizaine de gigawatts pour les éoliennes fixes actuelles. Il convient de noter que grâce à son éolienne innovante, X1 Wind a remporté le prix de l’innovation dans le cadre du concours Premios Eolo 2023 organisé par l’Association espagnole de l’énergie éolienne (AEE). Plus d’informations sur x1wind.com.