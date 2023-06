Vagabundo Flex : une tiny house au toit télescopique qui double sa superficie

Les tiny houses et maisons containers sont réputées pour leur optimisation de l’espace. En effet, tout ce dont ont besoin les propriétaires doit tenir dans un espace minuscule. En Allemagne, l’entreprise Vagabundo dévoile la « Flex » avec un étonnant toit relevable automatisé. Rappelons que le propre d’une tiny house est de pouvoir être déplacée. Avec la Vagabundo Flex, il suffit de replier le toit qui forme l’étage pour tracter et déplacer le tout. Une fois déposée dans le lieu choisi, la tiny house se déplie et atteint une hauteur totale de 6,2 m. Découverte.

Présentation de la tiny house Vagabundo Flex

La Vagabundo Flex repousse les limites de l’habitat minuscule grâce à son système de toit relevable automatisé. Cette tiny house à deux étages est construite sur une solide plateforme en acier, ce qui lui permet d’être installée sur des fondations préparées ou sur une remorque. Son design innovant permet au toit de s’élever à une hauteur impressionnante de 6,2 m, créant ainsi un espace intérieur spacieux de 28 m2. Contrairement à d’autres systèmes de levage, la solution de Vagabundo est conçue de manière à ce que les éléments encombrants soient astucieusement dissimulés dans les coins et rangés dans les placards, préservant alors l’esthétique de la maison. De plus, les piliers en chêne installés à l’étage garantissent une sécurité redondante, assurant ainsi une tranquillité d’esprit. Ce système de levage mécanique révolutionnaire change la donne dans le secteur des tiny houses, proposant un niveau de confort et de commodité inégalé dans un espace compact.

Un petit tour au rez-de-chaussée ?

Le rez-de-chaussée de cette habitation présente un espace de vie ouvert, illuminé par trois portes pliantes qui donnent accès à une terrasse entourant la maison. Cet espace est idéal pour se détendre et profiter d’une vue panoramique sur la campagne environnante. De plus, vous pouvez choisir entre un chauffage au sol combiné avec un poêle à bois, offrant ainsi une chaleur confortable et la possibilité d’un apport d’air extérieur.

La cuisine spacieuse offre également une vue magnifique sur la campagne, rendant les moments de préparation des repas encore plus agréables. Un escalier confortable mène à l’étage supérieur et propose un espace de rangement supplémentaire pour vos besoins. La salle de bains est équipée d’une douche, d’un meuble de salle de bains et d’un WC, avec la possibilité d’opter pour des toilettes à séparation ou à incinération. Enfin, un écran de confidentialité avec des rideaux tout autour permet de préserver l’intimité dans cet espace accueillant.

Et à l’étage, cela donne quoi ?

Le dernier étage de cette retraite fermée procure un espace de travail exceptionnel avec un hublot et une fenêtre panoramique qui garantissent une vue imprenable sur les environs. Le lit en bois généreux est conçu pour accueillir confortablement deux personnes, offrant ainsi un espace de repos paisible. Une table pliante ergonomique et réglable en hauteur permet d’aménager facilement un espace de travail pratique. De plus, la balustrade en filet à mailles serrées, à hauteur de pièce, ajoute une touche d’innovation à la structure de la pièce, offrant à la fois sécurité et esthétique. Un gadget supplémentaire sous la forme d’un filet volant au-dessus de la cuisine ajoute une touche ludique à l’espace. Enfin, un meuble intégré avec assez d’espace de rangement permet de garder la pièce bien organisée et fonctionnelle. La Vagabundo Flex est disponible à la vente en Allemagne et en Europe, à partir de 179 987 €. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site vagabundo-tinyhouse.com.