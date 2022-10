Il invente une machine insolite pour coller des timbres postaux avec “toutes les larmes de ton corps”

Alors que la plupart des inventeurs créent des machines qui facilitent le quotidien, ce n’est pas le cas de Joseph. Ce Londonien, qui gère la chaîne YouTube Joseph’s Machines, est connu pour compliquer les choses. Mais, malgré sa façon originale et amusante de mettre au point ses inventions, les résultats sont quand même toujours probants. Le système qui permet de préparer la farce d’une dinde, grâce à l’effort d’un chien, fait partie de ses vidéos les plus regardées, avec plus de 22 millions de vues. En novembre 2021, il a partagé une autre vidéo montrant un nouveau moyen pour coller les timbres postaux.

Un concept ingénieux pour utiliser les larmes

Comme il l’a déjà déclaré dans sa chaîne YouTube, Joseph résout les problèmes quotidiens en faisant usage d’objets familiers, mais de manière inhabituelle. Pour ceux qui détestent lécher les timbres postaux et les enveloppes, l’inventeur a trouvé une solution pour le moins originale pour pallier ce problème. Il a inventé un système permettant de coller les timbres et les enveloppes grâce aux larmes. La machine résulte d’une combinaison d’objets et d’articles ménagers, tels qu’un vase en verre, un entonnoir, des balles de ping-pong ou encore un crayon.

Des objets banals

Tout d’abord, il découpe des tranches d’oignons pour pouvoir pleurer. Les larmes sont récoltées à l’aide d’un entonnoir soutenu par un vase en verre et une bouteille. Les gouttes sont ensuite déversées progressivement sur la face vierge d’un timbre. Le timbre mouillé peut alors être apposé à l’emplacement prévu sur une enveloppe. Le processus est le même pour sceller une enveloppe. Au lieu d’utiliser la salive pour mouiller la partie à lécher, il suffit de placer l’enveloppe sous la machine.

Une invention insolite mais pratique

Concernant l’enveloppe, la vidéo montre qu’il n’est pas nécessaire de le saisir manuellement pour le sceller. Le gobelet en verre fait le travail, quoique celui-ci ait fini par se briser après être tombé de la table… Cette vidéo a suscité plus de 5 millions de vues sur YouTube Shorts, et plus de 431 000 vues sur TikTok. Même si l’invention semble très insolite, d’un autre point de vue, elle pourrait être commode pour éviter les dangers bactériologiques dus au léchage de la substance adhésive sur les timbres et les enveloppes. De plus, jusque-là, les larmes ne semblaient pas servir à grand-chose, alors pourquoi ne pas en faire bon usage ? Plus d’informations sur la chaine YouTube de Joseph’s Machines.