Paris : les raclettes sont servies à volonté dans ce restaurant de 300m²

Le bar à vin et fromage Monbleu le Comptoir est situé en plein cœur de Paris. Il est spécialisé dans les vins biologiques, les vins nature et les vins en biodynamie. Mais, en plus de cela, l’établissement est aussi célèbre pour ses fromages fermiers bruts ou cuisinés de façon traditionnelle ou moderne. Ces fromages sont le plus souvent servis pour accompagner le vin. Actuellement, le restaurant propose à sa clientèle une nouvelle offre très alléchante : des raclettes à volonté. « Vous l’attendiez avec impatience… La raclette est de retour dans nos restaurants », a déclaré le porte-parole du restaurant.

La fromagerie

Le Monbleu est bâti sur une surface totale de 300 m². Il est divisé en deux parties bien distinctes, la fromagerie et le restaurant. Ses fromages sont sélectionnés par le fromager Pierre Gay MOF. Le restaurant est ouvert tous les jours de la semaine pour ceux qui raffolent de fromage et qui veulent en remplir leur garde-manger.

Le choix est à vous !

Le restaurant propose trois formules de raclette différentes pour que les clients puissent choisir ce qui leur correspond le mieux en termes d’ingrédients. Les consommateurs peuvent aussi opter pour la formule qui correspond le mieux à leur budget. Parmi les choix disponibles, il y a la formule raclette traditionnelle proposée à un prix de 25 euros, la formule charcuterie à 32 euros et la formule végétarienne à 28 euros. Pour le fromage, Monbleu laisse aux clients la liberté de choisir eux-mêmes lequel va être utilisé pour la raclette. Et, ce n’est pas une mince affaire si l’on considère la large sélection de fromage proposée par le restaurant. Dans la liste, on peut citer, par exemple, la raclette fermière, celle à l’ail des ours, celle à la truffe ou encore au piment d’Espelette. Le plus incroyable dans cette offre, c’est la possibilité de manger autant de fromage et de pomme de terre que l’on veut.

Un coin pour partager les moments conviviaux

Il est vrai que partager la raclette entre amis ou en famille autour d’une table à la maison est toujours un moment très chaleureux. Toutefois, il est tout aussi bien d’apprécier et de profiter de ce genre de moment au restaurant. Le premier avantage est le fait qu’on n’a besoin de rien réparer puisque le restaurant se charge déjà de tout. Ensuite, en allant au restaurant, on évite l’odeur persistante du fromage fondu chez soi.

Et le plus important, avec le large choix de formules et produits, chacun peut choisir ce qui lui convient, et manger et se resservir autant qu’il le souhaite. En plus de son restaurant qui se trouve au 37 rue du Faubourg Montamartre dans le 9ème arrondissement, Monbleu vient aussi d’ouvrir une seconde adresse au 12 rue Dupetit-Thouars, dans le 3ème arrondissement. Plus d’informations : monbleu.fr