Une marque suédoise invente la saucisse végétale en graine à faire pousser soi-même

Si vous êtes végétariens, vous avez peut-être déjà consommé des steaks de soja, ou des saucisses végétales, sans même vous rendre compte que le produit que vous achetiez portait en fait une appellation de « viande ». Une galette de soja, n’a évidemment de steak que le nom, puisqu’elle ne contient pas de viande… Le décret N°2022-947 publié le 30 juin dernier interdira, à partir du 1er octobre prochain d’appeler saucisse, steak, ou lardon les produits à base de protéines végétales. Le texte dit précisément qu’il ne sera plus possible d’utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n’appartenant pas au règne animal. Et voilà la réponse d’un fabricant danois : vendre des graines pour faire pousser des saucisses végétales.

Quelle est cette étrange invention ?

Les marques vont bien sûr devoir s’adapter à cette nouvelle réglementation qui ravit les producteurs de viande. Mais, en Europe du Nord, une start-up prend les devants en proposant des graines pour faire pousser des saucisses végétales. Vous avez dit bizarre ? On vous l’accorde, mais on va vous expliquer en quoi cela consiste. De nombreuses marques telles que Herta, Bjorg ou Fleury Michon ont fait le choix de s’adapter aux nouveaux consommateurs et fabriquent des steaks ou saucisses végétaux. Grâce à la marque suédoise Peas of Heaven (Pois de Paradis), vous allez donc pouvoir faire pousser des graines pour faire pousser vos saucisses végétales, ou plutôt vos pois en forme longitudinale !

Comment ça marche, ces saucisses à faire pousser ?

Cette opération baptisée “Grow your own” est menée pour Peas of Heaven, par l’agence Forsman & Bodenfors et se présente sous la forme d’un kit de jardinage composé de graines de petits pois, d’explications et d’un sac. Concrètement, vous n’allez pas faire pousser des saucisses évidemment, mais c’est ainsi que le produit est présenté. En fait, une fois vos pois poussés et récoltés, vous devrez les mettre dans le sac fourni et les renvoyer à la marque, qui en échange, vous enverra des saucisses végétales qui auront été fabriquées à partir de ces petits pois, mais pas forcément des vôtres du coup ! Est-ce une nouvelle manière d’encourager les particuliers à consommer local ?

Et il existe déjà, ce kit !

Les kits de graines de pois étaient offerts aux 100 premiers à commander sur le site Peas of Heaven à compter du 4 juillet dernier, et réservé aux Danois et aux Suédois. Précisons que les pois poussent en 50 jours, et qu’il faut ensuite les récolter évidemment. Peas of Heaven proposera également des saveurs différentes : chorizo, hot dog, kabanos polonais. Mais ce sont des produits à base de viande ça, non ? Ce n’est pas franchement l’idée du siècle, mais assurément un joli coup marketing. Bientôt, on nous annoncera que les poules ont des dents et notre fameuse expression française signifiant finalement « Jamais » volera en éclat. Ah ces publicitaires ! Que n’inventeraient-ils pas pour faire le buzz ? Bon, en même temps, c’est un peu leur boulot d’être inventif. Chez Peas of Heaven, ils ont mis la barre très haut non ?